18.01.2026 | 9:12

Биячите на Слави Ангелов участвали в ново кърваво меле

Близнаците Асенови и Любомир Делев от „София Запад“ пребили жестоко двама мъже на технопарти

Близнаците Никола и Георги Асенови, които са подсъдими за побоя над разследващия журналист Слави Ангелов и преди година бяха осъдени на по 5 години затвор на първа инстанция от Софийския градски съд, са участвали в жесток побой над двама младежи дни преди Нова година.

На 20 декември 2025 г. братята Асенови, заедно с Любомир Делев от хулиганската групировка „София Запад“, са нанесли брутален побой над двама младежи по време на технофестивала EXE в столичната зала „Арена 8888“, а свидетели на юмручната саморазправа са станали множество присъстващи.

Според думите на очевидци Любомир Делев и братята Никола и Георги Асенови атакували с юмруци и ритници двама младежи пред очите на многобройната охрана на музикалното събитие. „Гардовете не само че не се намесиха, а напротив – участваха дейно в побоя с главни действащи лица Любомир Делев и близнаците Асенови. Охранителите направиха кордон около тримата биячи, за да не заснеме някой наказателната им акция, а след това изнесоха извън залата пребитите мъже“, свидетелства очевидец на бруталната саморазправа.

Твърди се, че двамата пребити от инквизиторите на Слави Ангелов са постъпили в „Пирогов“ с множество контузни рани по телата и главите и със счупени ребра, като единият от пострадалите подал сигнал в МВР, в който посочил кои са биячите му. Два дни по-късно обаче пребитият е оттеглил жалбата си, като според запознати това се е случило след оказан силен натиск.

„Любомир Делев е с условна присъда, а братята Асенови са на свобода под парични гаранции и тримата би следвало да бъдат въдворени в ареста след поредния побой. Някои в СДВР обаче се погрижили информацията за участието им в мелето по време на музикалния технофестивал да не стигне до медиите, а впоследствие единият от пострадалите оттеглил жалбата си, разкрива запознат.

Разследващият журналист Слави Ангелов беше нападнат пред дома си на 17 март 2020 г. от трима маскирани биячи. Докато главният редактор на неизлизащия вече в. „168 часа“ крачи към входа на кооперацията, в която живее, той се разминава с млад мъж с маска с черепи (на групировката „София Запад“), който изненадващо го поваля с удар на земята. След това в побоя над Ангелов се включват още двама мъже, като единият от триото налага журналиста с метална тръба по краката. Слави Ангелов беше открит в тежко състояние в болницата, а възстановяването му продължи почти година.

Месец след инквизицията над разследващия журналист МВР и прокуратурата арестуваха над 10 човека, свързани с групировката „София Запад“. Обвинени за извършители на побоя бяха близнаците Никола и Георги Асенови и боксьорът Бисер Митрев. Още тогава от прокуратурата обявиха, че поръчителят на побоя е „лице, което се укрива в ЮАР“. Впоследствие трима свидетели на побоя над Слави Ангелов обявиха в съдебна зала, че са чули, че мократа поръчка е дошла от Красимир Каменов – Къро.

Малко известен факт е, че братята боксьори Никола и Георги Асенови са пазели къщата на Красимир Каменов в баровския столичен квартал „Бояна“ и че са тренирали в бойните умения от шефа на охраната на Къро – Вальо Давидов. Третият обвиняем за побоя над Ангелов – Бисер Митрев, също е боксьор от школата на боксовия клуб „Фаст“, ръководен от Давидов.

Смята се, че побоят над Слави Ангелов в поръчан заради карикатура, осмиваща мафиотския бос Красимир Каменов – Къро и изобличаваща го като човек, който осигурява ударни групи за саботажи и опорочаване на обществени и политически протести.

В края на януари 2020 г. Софийският градски съд осъди на по 5 години затвор боксьорите Бисер Митрев и близнаците Никола и Георги Асенови, които бяха признати за виновни, че са нанесли побой с железни тръби над Слави Ангелов.

Макар и сдобили се с осъдителни присъди на първа инстанция, биячите на Слави Ангелов излязоха на свобода, като Бисер Митрев прекара само 5 месеца в ареста след задържането му през април 2020 г., след което беше пуснат заради заболяване на гръбначния стълб. Близнаците Асенови, у които откриха и голямо количество дрога при задържането им, бяха държани в килии 15 месеца, преди да бъдат пуснати под парични гаранции през есента на 2023 г.

Триото инквизитори се размина с по-голяма осъдителна присъда заради факта, че от прокуратурата не им повдигнаха обвинение като организирана престъпна група. МВР не успяха да разкрият и изправят пред съда поръчителят и посредникът на мократа поръчка, въпреки солидните улики, събрани срещу висаджията Красимир Каменов – Къро и приближения му Валентин Давидов, шеф на боксов клуб „Лонсдейл“, помещаващ се на територията на зеленчуковата борса в „Слатина“, управлявана от Къро. Смята се, че именно Давидов е бил посредник по възлагането на поръчката за побоя над Слави Ангелов, спусната от Красимир Каменов – Къро.

През пролетта на 2023 г. висаджията Къро беше показно разстрелян от отряд наемни убийци заедно със съпругата си Гергана Кочанова, охранителя си и детегледачката в имението си в Кейптаун, ЮАР. Каменов се укриваше в ЮАР от пролетта на 2020 г., като замина за Южна Африка само няколко дни след побоя над Слави Ангелов.

Преди дни делото срещу биячите на разследващия журналист стартира на втора съдебна инстанция в Софийския апелативен съд, като се оказа, че близнаците Асенови вече са с нов скъпоплатен адвокат – юридическата факирка Ина Лулчева. Знае се, че Лулчева не приема дело, без да й се заплати хонорар от поне 40 000 лева. Остава загадка откъде братята имат такива възможности.

Източник: Уикенд