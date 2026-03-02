02.03.2026 | 18:58

Близките на убитите край Околчица отправиха 6 искания към прокуратурата

Родителите отново не можаха да телата на децата си, защото се правят допълнителни експертизи

Ивайло КАлушев с майка си Стела

Близките на откритите в кемпера край Околчица трима души отправиха официално питания до прокуратурата. Исканията им са публикувани от сайта OFFnews.bg. Те са отправени от майката на Николай Златков Ралица Асенова, от майката на Ивайло Калушев Стилияна Димитрова-Майсторова и от бащата на 15-годишният Алекс Яни Макулев. Тримата са записани в искането като като пострадали.

Те настояват да се изиска разрешение от Окръжния съд във Враца на трафичните данни от телефоните на трите жертви. Според близките това е наложително, за да се види движението на всеки един от тримата на 1 февруари т.г., защото например Николай Златков не е тръгнал от Петрохан, откъдето е тръгнал кемпер с Калушев и Алекс.

Близките настояват съдът да изиска трафичните данни на всички телефони и ИМЕИ, които са попадали в клетките около мястото на връх Околчица в периода 31.01-08.02 т.г.. Те искат и да се изготви молба за правна помощ до САЩ, които да изискат от „Старлинк“ – мобилна станция на която е имало в кемпер, дали в периода 31.01 – 8.02 т.г е активирана услугата на въпросното устройство.

Близките поставят и въпроси за установени противоречия, за които има публикации в медиите. Така например те питат дали е вярно, че установено как смъртта на тримата е настъпила от 24 до 36 часа преди намирането, което стана на 8 февруари. Това би означавало те да починали на 6 февруари.

Близките искат да бъдат направени нови огледи на телата на Калушев, Златков и Макулев, на които да присъстват и те като пострадали. Те се мотивират с оглед много противоречивата информация, която се появява. Те смятат, че ако това не бъде направено, то ще бъде поставено под силно съмнение достоверността на експертизите.

На пето място, близките искат повторен разпит на поемните лица и на вещите лица по местопрестъплението на Околчица. На последното 6-то място в техните искания е да се направи нов оглед на кемпер.

В същото време стана ясно, че родителите на загиналите край връх Околчица Николай Златков и Александър Макулев отново са получили отказ да видят телата на децата си. Само преди три дни Ралица Асенова, майката на Златков, се оплака че е получила забрана да види детето си. Сега става ясно, че такова право не е дадено и на близките на 15-годишния Алекс – на неговата сестра и на неговия баща.

Днес Асенова отново е била в Съдебна медицина и Окръжна прокуратура – Враца. Тя разказва, че „за разлика от миналия път вече бяха любезни. Депозирахме исканията, които бяхме подготвили и получихме входящи номера“, казва майката на Висолай Златков.

„Поискахме да се срещнем с наблюдаващия прокурор Цветелин Радойнов, но той отново не беше в прокуратурата. Заместникът му също не беше там. Обясниха ни, че заради 3. март всички са нанякъде. Аз обаче настоях, че не е възможно да няма дежурен прокурор. Тогава извикаха Веселин Вътов. Държа да кажа, че това е първият адекватен и човечен служител, с когото се срещам. Той ни каза, че ни разбира и ни съчувства, но не може да направи нищо“, разказва Асенова.

Тя отново е настояла пред жената на регистратурата да се свърже с наблюдаващия прокурор Цветелин Радойнов. „Служителката се обади. Говори с него и ни обясни, че Радойнов е отказал, тъй като са назначени нови експертизи“, добави майката.

Според Асенова такава ситуация е напълно ненормална.“Ние като родители имаме право да видим децата си. Никой досега не ни се е обадил, че децата ни са мъртви. Не сме ги разпознали“, каза още тя.

Освен Ралица Асенова днес във Враца са били и сестрата на 15-годишния Сашко и баща му Яни Макулев. Те са имали пълномощно от майката на Ивайло Калушев да видят и неговото тяло, ако това бъде разрешено.

Телата на Александър, на Николай и Ивайло Калушев бяха открити край връх Околчица няколко дни след трагедията във хижа Петрохан където загинаха Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев.

Само часове след първото ходене на Асенова в Съдебна медицина, прокуратурата пусна съобщение през Би Ти Ви. В него се обясняваше, че са назначени допълнителни експертизи на труповете от кемпер край Околчица и че до техния край няма как да бъдат освободени телата. Очевидно въпросното послание беше отговор на оплакванията на майката по онова време. Твърденията на прокуратурата са, че трябвало допълнителна експертиза, за да се кажело кога е настъпила смъртта на тримата в кемпер, защото имало разлика в температурата на планината и в равнината.

До изготвянето на допълнителните експертизи телата не могат да бъдат освободени, натъртиха тогава от прокуратурата.