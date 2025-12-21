21.12.2025 | 14:57

„Бойко взе парите“; Сретан Йосич и убийствата на българските мафиоти

Още убийства – на прокурор и човек от СИБанк

Дни след освобождаването на сръбския наркотрафикант Сретан Йосич от затвора в Белград, Бойко Борисов каза пред журналисти: „Има много сериозен сигнал от влиятелна чужда служба за най-висока степен на заплаха срещу мен”. Не го казва за пръв път, преди година пак говореше за заплаха срещу него, в миналото е споменавал конкретно и Сретан Йосич, че не иска да стъпи в Сърбия. Какво е направил Борисов, че толкова години след ареста му да съществува заплаха?

За историята на Йосич и убийствата у нас публикуваме откъс от книгата на Иван Бакалов „В сянката на Борисов”, издадена декември 2011 г., второ допълнено издание 2012 г.

Пред Белградския окръжен съд на 7 април 2009 г. Сретан Йосич казва две имена на българи, които са го държали в безопасност и са го защитавали – на Бойко Борисов и на Николай Гигов, оръжеен търговец и собственик на ФК „Локомотив“.

В клюкарски сайтове и жълти вестници пише дори, че през 90-те години с охраната на Йосич се е занимавала фирма “Ипон” на Борисов, а при едно от пребиваванията на сърбина в България той наел етаж от хотел на Боровец и известно време лично Борисов се занимавал там с охраната му. Никой не е потвърдил това официално. И не това е важното, защото в крайна сметка всеки може да наеме една охранителна фирма.

Борисов отрича каквато и да е връзка със Сретан Йосич и винаги изтъква, че той го е арестувал и екстрадирал в Нидерландия, поради което животът му е застрашен от Йосич. Дали Борисов не драматизира излишно, да се направи на герой? Или прикрива друга причина за заплахата? Има различни обяснения по този въпрос.

В момента, докато Борисов е премиер, никой служител на МВР не оспорва и не се осмелява да каже нещо различно от него за ареста на Йосич. Но изплуват най-различни връзки.

Йосич, Гигов и Борисов

Другият споменат от Йосич пред съда в Белград е Николай Гигов, оръжеен търговец, собственик на “Локомотив” – София. Той не отрича, признава пред журналисти, че се познава с Йосич и е работил с него, но го знае под друго име. Според изявленията на Гигов, престоят на Йосич в България през 90-те бил свързан с трансфери на сръбски футболисти. Благодарение на него в отбора на Гигов “Локомотив София” дошъл сърбинът Горан Василевич от “Цървена звезда”.

Борисов има отношения с Гигов още от времето преди да стане кмет и премиер. Забелязвани са заедно в компания, забелязвани са и да играят тенис. Когато Борисов идва на власт през 2009 г., отменя много сделки на предишното правителство, включително за доставка на нови правителствени самолети “Еърбус” (доставен е само един от двата поръчани, но с понадута цена). Но една сделка не отменя – плаща от бюджета в периода на най-големите съкращения вноска от 300 млн. лева за френски хеликоптери “Кугар”. Това е част от общата сделка на стойност 358 млн. евро (от която към онзи момент са изплатени почти половината), за общо 18 хеликоптера, доставяни на партиди. Консултант и посредник по сделката с френския производител “Юрокоптер” е оръжейният търговец Николай Гигов. На въпросите защо при тежките съкращения не е орязано плащането по тази сделка, обясненията на Борисов са, че иначе държавата трябвало да плати много неустойки. Никой юрист или друг не цитира и не коментира какъв е договорът, не потвърждава или отхвърля думите на премиера. Юридически консултант по тази сделка пък е адвокат Тодор Батков, издател на в. “Стандарт”, сляпо подкрепящ правителството. Договорът за хеликоптерите е придвижен успешно финансово и юридически.

Парламентарна комисия за случая с Борисов и Йосич

Думите на Йосич пред съда в Белград на 7 април 2009 г. подсещат управляващото мнозинство за още един аргумент срещу Бойко Борисов, който в онзи момент ги застрашава политически с наближаващите избори. В парламента е образувана извънредна комисия, да разследва случая със Сретан Йосич. За председател е избран Христо Бисеров, депутат от ДПС, и бивш депутат от ОДС, наричан сив кардинал по време на управлението на Иван Костов.

По това време Сретан Йосич е освободен, пуснат под гаранция от съда в Белград (после арестуван пак). Бойко Борисов показва, че се чувства застрашен. Не се е чуло да поиска да съди Сретан Йосич за клевета и лъжесвидетелство пред тамошния съд.

По това време, в края на април 2009 г. в медиите излиза информация, че съдът в Белград призовава кмета на София Бойко Борисов като свидетел на заседание по делото срещу Сретан Йосич през октомври същата година. Борисов обаче отрича да е призован и заявява, че кракът му в Белград няма да стъпи, защото животът му е заплашен от Йосич.

“Станишев и Доган си играят с моя живот”,

заявява най-сериозно Борисов пред медиите. По това време обстановката вече е предизборна.

Депутатът Хисто Бисеров, като шеф на парламентарната комисия, разследваща случая с Йосич, заявява, че сръбският бандит е имал свой покровител в България. Бисеров съобщава още съвсем официално пред камерите на телевизиите, че на комисията е станал достояние записан със СРС разговор на Йосич, в който се чува реплика към него: “Бойко взе парите”. Репликата е в разговор с известен български подземен бос, застрелян по-късно, чието име Бисеров не съобщава пред журналистите. Но на описанието отговаря Милчо Бонев – Бай Миле от СИК. Името му е тиражирано като човека, записан да разговаря с Йосич и никой не оспорва този факт.

“Ние не знаем кой е Бойко и за какво са парите, но репликата е казана ден преди ареста на Йосич и записът представлява доказателство”, казва Бисеров. Той добавя също, че няма доказателство, че тогавашният главен секретар на МВР Бойко Борисов е хванал Йосич (както твърди самият Борисов), а ГДБОП (тогава НСБОП) е службата, която го е разкрила и арестувала по искане и с помощта на нидерландската полиция.

Хипотезата, която се коментира нашироко, но никой политик не изрича публично нито в парламентарната комисия за разследване на случая Йосич, нито другаде, е, че като главен секретар на МВР Бойко Борисов е взел 1,5 млн. долара (или евро) да сложи чадър над Йосич, да му гарантира да не го закача полицията. Но го арестуват по искане и с помощта на нидерландската полиция. След ареста вече говорят, че парите са дадени Борисов да подпомогне бягството на Йосич от българския арест. Това е публична тайна в политическите среди, в криминалните среди, стига до хора от медиите, но никой не го казва официално, тъй като няма никакво доказателство, освен репликата от записания разговор на Йосич с Бай Миле, която остава да виси във въздуха.

В български и сръбски медии обаче се споменава, че Йосич е платил сумата от 3 млн. долара (в някои информации се говори за евро) за да организират бягството му от България, а 1,5 млн. от тях е взел Бай Миле. Оттам и въпросът – кой е взел другата половина?

Когато е убит Бай Миле през 2004 г. заедно с още 5 души от свитата си в ресторант “Славия” в София, е прострелян нарочно дори часовникът му с диаманти на стойност 300 000 евро. Този детайл показва убийство за отмъщение и добро познаване на “поръчания обект”.

Иначе в някои медии излизат и подробности как е трябвало да бъде организирано бягството на Йосич. За целта се готвело той да бъде транспортиран от Централния затвор в София до МВР болница или до друг арест, като по пътя хора, подготвени от Бай Миле, ще спрат конвоя и ще го освободят. Като по филмите. Говори се за варианти с взрив на колата, с която го транспортират, да се инсценират убийството на Йосич, а той да се измъкне жив.

И Алексей Петров е намесен

Друга любопитна версия около несъстоялото се бягство на Йосич е, че посредник между него и хората, които е трябвало да го организират, е бившата барета Алексей Петров, който е близък по онова време с Борисов. Затова по-късно едно от обясненията за неуспелия атентат срещу Алексей Петров е именно отмъщение за проваленото бягство на Йосич от българския арест. И за това няма никакви доказателства, но Петров е надупчен от куршуми на 15 август 2002 г. и само късметът му спасява живота ( бел. ред. – срещу Алексей Петров има още един неуспешен атентат и накрая успешен през август 2023 г.).

В болницата го посещава тогавашният главен секретар на МВР Бойко Борисов. Двамата демонстрират близост, били са последователно национални треньори по карате, имали са обща фирма и общи приятели, повече или по-малко свързани със СИК и други борчески структури.

Като допълнение на мистерията, през 2011 г., след като е освободен от ареста, където преседя почти година като обвинен за лидер на престъпна група “Октопод”, Алексей Петров казва, че има съмнения, че зад атентата срещу него през 2002 г. стои Бойко Борисов. Каква причина може да има, Петров не обяснява. Може би защото знае нещо за опита да се освободи Йосич?

Има още убийства, които се свързват с осуетеното бягство на Йосич.

В рамките на почти едно денонощие на 28 и 30 декември 2002 г. загиват още двама души. Първо е застрелян край дома си прокурорът Николай Колев. Години наред за убийството вдовицата му Нанка Колева, също прокурор от Върховна касационна прокуратура, директно обвиняваше бившия главен прокурор Никола Филчев, а като изпълнител на убийството сочеше Алексей Петров и неговите барети.

Прокурорът Николай Колев е известен още като конселиере на варненската групировка ТИМ. Той е подпомогнал нейното развитие, като е арестувал с измислени обвинения местния шеф на службата за борба с организираната престъпност, който разследвал тимаджиите.

В последните години изплува и нова версия за смъртта на Колев, която пак не изключва Алексей Петров като организатор на това убийство. Предположението е, че Колев е предупредил за готвеното освобождаване на Сретан Йосич, тъй като научил от връзките си в подземния свят някои подробности. И това било мотив за да го убият. Колев е забъркан в много разследвания на престъпления, има контакти в подземния свят. Истината трудно ще излезе на бял свят.

По-загадъчно е другото убийство ден по-късно

Вестниците още пишат за убийството на Колев, когато на 30 декември 2002 г. е открит мъртъв в колата си в кв. “Гео Милев” в София Владимир Димов, зам.-шеф на сигурността в СИБанк, бивша барета, психолог към МВР, работил в Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ). Полицията лансира версията за самоубийство, но още с новината за смъртта му, тя е поставена под съмнение във вестниците и открито се говори за убийство, инсценирано като самоубийство.

Димов е намерен в колата си, прострелял се в главата с лява ръка, защото на дясната два пръста били откъснати от взривен детонатор на граната. Той се опитвал да се взриви, но гранатата не гръмнала, само детонаторът й. И затова той довършва самоубийството си с лява ръка. Обясненията не са много убедителни.

Димов се разделил с приятелката си в дома си и излязъл за малко, а го намерили на сутринта. Негови приятели и близки твърдят категорично, че той е човек, който ни най-малко не е показвал признаци да се самоубива. Радвал се на живота, бил доволен и обичал да се забавлява.

Без никакви доказателства или свидетелски думи в много издания излиза версията, че Димов е взел 1 млн. долара, за да организира бягството на Йосич. Още един посредник и организатор. Защо точно той? Какво общо може да има психологът-барета Димов? Със сигурност има контакти с бивши барети, с които е пълен подземния свят. Но това едва ли е достатъчно.

По любопитна е друга връзка на Димов – той е зам.-шеф по сигурността на СИБанк. Това към онзи момент е банката на Цветелина Бориславова, другарката в живота на Бойко Борисов. Те официално живеят на съпружески начала. Тя е станала главен акционер и шеф на банката, след като от нея се е оттеглил Славчо Христов, приближен на бившия премиер Костов, който е слязъл от власт и на негово място идва правителството на НДСВ. В банката настъпват промени и нови назначения.

Не е възможно Бориславова, след като оглавява банката, да си назначи и да държи шеф и зам.-шеф по сигурността на банката, без за това да знае Бойко Борисов. Без лично да ги е одобрил, избрал или посочил. Името на Борисов се споменава в грамите на американските посланици, свързано с пране на пари в тази банка. Дончев със сигурност е одобрен от Борисов. Това, разбира се нищо не доказва. Но връзката е показателна.

Сръбски вестник: Йосич арестуван в Белград заради Борисов

На 27 април 2009 г., след кратък престой на свобода в Белград, Сретен Йосич е арестуван отново със специална операция на сръбската полиция и прокуратура, по искане на хърватските власти. Този път обвинението е, че е организирал убийството на издателя на хърватското списание „Национал“, журналистът Иво Пуканич. Сръбското радио Б92 съобщава, че Йосич е задържан в къщата на Слободан Милошевич в Белград, където е живеел под наем. За Йосич се знае, че в началото на 90-те години е подкрепял Милошевич.

Но сръбски вестник излиза със странна версия по повод новия арест:

„Сретен Йосич е арестуван поради факта, че той е неудобен свидетел срещу сегашния кандидат за премиер на България Бойко Борисов, бивш служител на МВР и сегашен кмет на София“, пише на първата си страница в. „Курир“. Във вестника Борисов е споменат и като “бивш разузнавач“. Изданието цитира отново думите на Сретен Йосич от началото на същия месец април 2009 г. пред Окръжния съд в Белград, че през 90-те години в България Борисов му е осигурил убежище. “Противоречивият Борисов обаче надхитри Сретен Йосич и му спретна арест, за да предотврати допълнителни обвинения срещу себе си… Арестът на Сретен Йосич е пряко свързан с предстоящите парламентарни избори в България, в които участва и Бойко Борисов. Йоца Амстердам посочи пред съда Борисов като човек, с когото си е сътрудничил”, пише в. “Курир”.

Информацията от вестника е по-скоро търсене на сензация. Едва ли мощта на Борисов е толкова голяма, че да убеди сръбските власти да арестуват отново Йосич. Към момента Борисов се готви за избори, които е на път да спечели и арестът там има политическо отражение в България. Както вече стана дума, в парламента създават комисия да разследва случая с Борисов и Йосич.

От книгата „В сянката на Борисов“ от Иван Бакалов