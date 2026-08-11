11.08.2026 | 13:18

Борисов смени шефа на ГЕРБ-София

Димитър Вучев поема партийния пост от Даниела Райчева

Дългогодишният общински съветник Димитър Вучев поема управлението на ГЕРБ-София като областен координатор. Той сменя бившият кмет на район Нови искър Даниела Райчева, която досега бе начело на столичната организация.

„Три години пълен застой в София. А в страната – инцидентът с дрона се превърна в инцидент с играчка, едни казват, че имало взрив, друг че нямало. Дали ти безплатна тениска на Кинтекс, сложил си я, но още не разбирам защо му я изтриха от пресцентъра на Министерски съвет“, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на брифинг в централата на партията, цитиран от БГНЕС.

„Важното за София е нейното развитие. Ако ГЕРБ получи доверието отново, ще върнем визията и продължаването на инфраструктурните проекти. Вярвам, че Димитър Вучев ще донесе нова енергия“, заяви бившият кмет на столицата Йорданка Фандъкова. Тя благодари на досегашния координатор Даниела Райчева за работата й в столицата.

„ГЕРБ в София е най-голямата партия на национално ниво. Кондицията на партията в столицата е изключително важна. Нашата задача оттук нататък е ясна, точна и категорична – максимално добри позиции след местните избори догодина: кмет на София, висок брой кметове на райони и общински съветници“, заяви новоизбраният председател Димитър Вучев.

От 2019 година Вучев е общински съветник в Столичен общински съвет от ГЕРБ-СДС. В мандат 2019 – 2023 е член на Постоянните комисии „Икономика, собственост и дигитална трансформация“, „Образование, култура, наука и културно многообразие“ и „Транспорт и пътна безопасност“ (2019 – 2021). В периода 2021 – 2023 година е заместник-председател на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране. Избран е за общински съветник и след местните избори през 2023 г., като е член на Постоянните комисии „Инженерна инфраструктура и енергийно планиране“ и „Транспорт и пътна безопасност“ и председател на Постоянната комисия „Финанси и бюджет“. От 2020 до 2024 година е председател на Надзорния съвет на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община. От 2024 година заема поста заместник-председател на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд.