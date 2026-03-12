12.03.2026 | 18:58

Божанков взриви коалицията ПП-ДБ

Асен Василев заплашва да спре цели листи на обединението, ако в тях е лицето от Горна Оряховица, преминало през няколко партии

Явор Божанков може да се окаже ябълката на раздора в коалицията ПП-ДБ, след като партията на Асен Василев отказа да го включи в листите си, а „Демократична България“ го номинираха в своята, въпреки поставеното в началото на годината условие това да не се прави.

Публично потвърждение за търканията дойде от Божанков, който в профила си във „Фейсбук“ обяви, че „Продължаваме промяната“ е против участието му в изборите като кандидат от коалицията.

Днес сутринта депутатът написа в своя фейсбук профил: „Скъпи приятели, предстоят преговори за листите, а колегите от „Продължаваме промяната“ категорично не са съгласни да бъда част от тях. Съжалявам да науча това, тъй като вярвам, че е време да се събираме и обединяваме, а не да се делим. Благодаря на „Да, България“ и на „Демократи за силна България“, които ме номинираха, както и на колегата от ПП, който е имал смелостта да направи това“.

Божанков допълни, че, независимо какво ще се реши през следващите дни, той е дал дума да помага на коалицията в тези избори. „Няма друг политически субект, който има шанс да представлява демократичната общност в следващото Народно събрание“, категоричен бе той.

Малко по-късно на профила му се появи публикация от Ралица Бояджийска, която гласи: „Добре дошъл в листата на ДСБ Ловеч!“.

Асен Василев може да провали цели партийни листи на „Продължаваме промяната – Демократична България“, ако в тях фигурира името на Явор Божанков, написа днес „Дневник“ след изявлението му. Заплахата, за която са потвърдили различни източници на изданието от обединението, е изречена в момент, в който се редят листите за предсрочните парламентарни избори.

През януари Националният съвет на „Продължаваме Промяната“ (ПП) даде мандат на Изпълнителния съвет на партията да сключи коалиционно споразумение с формациите от „Демократична България“ (ДБ) за участие в предстоящите предсрочни парламентарни избори, съобщи тогава председателят на ПП Асен Василев.

Споразумението следваше да бъде сключено при няколко условия – привличане на активни представители на гражданското общество и младежи от протестите за кандидати за народни представители, запазване на съотношението и разпределението на членовете на секционни избирателни комисии и на кандидатските листи от парламентарните избори през октомври 2024 г., както и недопускане на издигане от коалицията на кандидати за народни представители на лица, изключени от някоя от партиите в коалицията.

От „Да, България“ тогава отклониха категоричното настояване на ПП от общите листи на ПП-ДБ да отпаднат безпартийният Явор Божанков, бивш представител на гражданската квота в ПП, както и изключеният от партията Даниел Лорер.

„По отношение на Даниел Лорер и Явор Божанков смятаме, че хора, които са заемали ясни позиции, макар и да противоречат на позицията на мнозинството, не можем автоматично да ги изключим от листите“, заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.