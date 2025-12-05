05.12.2025 | 20:41

Брадатият и плезещ се полицай от протеста се размина с уволнението

Наказват с мъмрене и 400 лв. глоба Петко Атанасчиков – агресирал и пръскал тълпата с лютив спрей, след като маскиран скъсал пагона му

Брадатият полицай от Охранителна полиция в СДВР Петко Атанасчиков, който миналата седмица се сдоби с позорна слава, след като беше заснет да пръска с лютив спрей протестиращи срещу Бюджет 2026 и да се плези доволно и предизвикателно, докато се изтегля назад със свои униформени колеги по бул. „Дондуков“, няма да бъде отстранен от МВР въпреки масовите призиви към вътрешния министър Даниел Митов да го уволни дисциплинарно заради арогантно и провокативно поведение при изпълнение на служебно задължение.

Видеото със скандалното и непрофесионално поведение на 27-годишнияу младши сержант от Охранителна полиция „взриви“ социалните мрежи и насъска допълнително протестиращите срещу кабинета на Росен Желязков, след като масово беше разпространен слухът, че Петко Атанасчиков заработва като охранител на „Делта гард“.

Тръгна и мълва, че роденият в благоевградското село Садово полицай умишлено е пратен с други гавази на частната охранителна фирма на протеста пред Народното събрание и че облечен с чужда полицейска униформа под №243017 нарочно е предизвиквал протестиращите, за да се стигне до кърваво меле и последващо полицейско насилие. Подобен сюжет се разигра през пролетта на 2020 г. по време на протестите срещу бившия главен прокурор Иван Гешев, които бяха белязани от множество случаи на полицейско насилие и кадри на жестоко пребити под колоните на Министерския съвет младежи и девойки.

Оказа се, че брадатият и плезещ се полицай Петко Атанасчиков работи като полицай в СДВР от 2022 г., а разпоредената от шефа на столична полиция Любомир Николов вътрешна проверка не е установила стари негови служебни прегрешения. Липсват данни Петко Атанасчиков да е работил в „Делта гард“, шефът на частното охранително дружество Димитър Спасов – Митко Каратиста също обяви, че плезещият се полицай никога не е имал трудов договор с неговата фирма.

„Делта гард“ и МВР от години си партнират при охраната на масови обществени мероприятия, гардове на частната фирма охраняват заедно с полицаи футболни мачове, концерти, шествия преди и след спортни мероприятия, както и събития, провеждащи се под егидата на общини в цяла България. Това налива вода в мелницата на слуха, че гавази на „Делта гард“ се използват нерегламентирано от МВР, за да бият и репресират безнаказано протестиращи срещу властта.

В своите писмени обяснения за поведението му по време на протеста младши сержант Петко Атанасчиков е написал, че в продължение на повече от 3 часа, докато е изпълнявал служебните си задължения да охранява Народното събрание и периметъра в района на бул. „Дондуков“, е бил постоянно обиждан и квалифициран с унизителни епитети от протестиращи младежи с качулки.

Нервите на полицая не издържали, когато един от криещите лицата си провокатори скъсал умишлено пагона на лявото рамо на униформата му, а други метнали бомбички по негови колеги, един от които бил откаран в болница за преглед. Това наложило употребата на лютив спрей, за да бъде разпръсната агресивната група от протестиращи. Младши сержант Петко Атанасчиков признава, че е виновен – не е трябвало да се плези, но адреналинът и нервите му дошли в повече. Неговите показания, че маскиран протестиращ е скъсал пагона му са потвърдени от четирима други полицаи, станали очевидци на разигралата се ситуация.

От разпространеното в социалните мрежи видео, на които Петко Атанасчиков пръска протестиращи с лютив спрей, след което се смее доволно и се плези, се вижда, че действително полицейската му униформа е само с пагон на дясното рамо, а лявата нашивка липсва, но моментът при скъсването на пагона му не е заснет. В друго видео се вижда как друг полицай, охраняващ протеста, прави забележка на младши сержант Атанасчиков, дърпайки го настрана и призовавайки го да се държи адекватно и професионално.

Макар вътрешната проверка срещу Петко Атанасчиков все още да не е приключила, брадатият и плезещ се полицай няма да бъде дисциплинарно уволнен, а ще бъде наказан само с „мъмрене“, както и с 400 лева – той няма да получи коледна надбавка към заплатата си, разкрива полицейски източник.

27-годишният полицай ще бъде изпратен да осъществява патрулно-постова дейност в софийското метро и временно няма да бъде използван за охрана на масови мероприятия.

В хода на вътрешната проверка тест за наркотици на плезещия се полицай не му е правен, макар някои да изразиха съмнения, че полицай Петко е бил под въздействието на алкохол или наркотични субстанции.

„Този полицай е срам и позор и трябва незабавно да бъде уволнен от вътрешния министър заради безобразното му поведение, което крие риск и от ескалация на напрежението“, коментира казуса с брадатия полицай бившият вътрешен министър Бойко Рашков.

Подобно мнение изразиха и други бивши МВР шефове, а Емануил Йорданов и Иван Демерджиев излязоха с призив към Даниел Митов да отстрани Петко Атанасчиков от системата на МВР заради поведение, уронило престижа на вътрешното министерство. На този етап обаче от ведомството се правят оглушки а новият протест на 1 декември измести постъпката му от дневния ред на новините.