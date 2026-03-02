02.03.2026 | 13:20

Четири военни самолета – цистерни на САЩ излетяха от софийското летище (видео, снимки)

Министърът на отбраната Атанас Запрянов увери за пореден път, че България не участва по никакъв начин в операцията на САЩ срещу Иран

Снимки: Антон Василев, Фейсбук

Четири самолета на Военновъздушните сили (ВВС) на САЩ излетяха накуп от летище София тази нощ с изключени транспондери, показва видео от летището, публикувано във Фейсбук. Те се наричат „летящи цистерни“ (Boeing KC-135 Stratotanker), защото се използват за презареждане на бойни самолети във въздуха.

Няма информация за маршрута на самолетите, тъй като още при излитането си са с изключени транспондери, показа проверка на Обективно.БГ в сайта за следене на полети FlightRadar24. По-рано през вчерашния ден на летище „Васил Левски“ в София са били планирани да кацнат други пет „летящи цистерни“ (Boeing KC-135 Stratotanker), според FlightRadar24.

Източник: FlightRadar24

В социалните мрежи очевидци публикуваха снимки на новите самолети. „Умиротворителите от „учението“ на Летище София не само са вече 15, а си докараха собствени цистерни, камиони за противообледенителни процедури и цялата наземна техника за обслужването на танкерите КС-135“, написа потребител във Фейсбук и публикува снимки.

„От днес сивите гости на нашето летище са 15. Наблюдаващите спотъри успяхме за пореден ден да отразим от всички възможни гледни точки летящите бензиностанции“, написа и Антон Василев и добави снимки на новите самолети.

„Втората порция КС-135 на чудесна залезна светлина“, е заглавието на снимките, публикувани във Фейсбук от Антон Балакчиев. Той също потвърди, че на 01.03.2026 г. в София са кацнали още 5 въздушни цистерни КС-135.

Американските военни самолети са тук за учение и са паркирани на гражданското летище „Васил Левски“, защото военното министерство не е могло да осигури достатъчно паркоместа на летище „Враждебна“. Това обяви пред журналисти през миналата седмица военният министър Атанас Запрянов.

Тогава над 120 военни самолета на ВВС на САЩ прекосиха океана, сред които четири дузини F-16, три ескадрили F-35A и 12 изтребителя F-22 Raptor, „летящи цистерни“ и разузнавателни самолети. По-голямата част бяха разположение в бази на САЩ в Близкия Изток. По-малка част се намират в базата „Рамщайн“ в Германия. Първоначално 6, а впоследствие още 4 от „летящите цистерни“ (Boeing KC-135R Stratotanker) за презареждане на бойни самолети с гориво във въздуха кацнаха на летище „София“.