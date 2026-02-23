23.02.2026 | 14:53
Чиновниците с 526 лв. по-високи заплати от частния сектор (видео)
Средната брутна заплата в държавните структури е 2844 лв., а в частния сектор тя е 2621 лв.

Разликата между заплатите в частния и в държавния сектор продължава да расте, показват данни на НСИ за последното тримесечие на 2025 г. Средната брутна заплата в държавните структури е 2844 лв., а в частния сектор тя е 2621 лв. Това е една от най-големите разлики в полза на държавния сектор през последните години.

“Разликата в нетните доходи – това, което остава след данъци и осигуровки, е дори по-голяма. тя е 526 лв. средно. Причината е, че голяма част от заетите в публичния сектор – в МВР, отбраната, съд, прокуратура и държавните служители, плащат само 10% данък върху доходите на физическите лица и не внасят осигуровки за своя сметка. Реално от брутното им възнаграждение се удържат 10%”, заяви председателят на Общото събрание на АИКБ Васил Велев.

По думите му работещите в реалния сектор, които пълнят бюджета, плащат 22,4% за осигуровки за своя сметка и за данък върху дохода. Така брутният доход в публичния сектор се намалява с 10%, а в частния с 22,4%, което води до разлика от около 526 лв. средно.

Велев е категоричен, че когато възнагражденията в публичния сектор значително изпреварват тези в частния, се създава изтегляне на ресурси и кадри от частния към публичния сектор. “Освен това по-високите заплати в публичния сектор се изплащат на повече хора, отколкото ни трябват”, заяви Васил Велев.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров не се съгласи с казаното от Велев. “Когато говорим за публичен сектор, трябва да правим разлика между “държавен” и “обществен” сектор. В обществения сектор работят около 600 хил. души. От тях приблизително 114 хил. са в държавното управление, без сектор “Сигурност”. Именно за част от тях държавата поема осигуровките”, обясни Пламен Димитров.

