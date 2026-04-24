24.04.2026 | 12:03
„Да, България“ предлага с ПП и ДСБ да станат обща партия
Предлагат и подписване на коалиционно споразумение, чрез което да се създадат съвместни органи на управление и механизми за взимане на решения

Партия „Да, България“ предлага на партньорите си в коалицията ПП-ДБ да станат обща партия. Това става ясно от решение на на националния съвет на „Да, България“, който е възложил на изпълнителния да предложи „пътна карта за съставяне на единен демократичен политически субект в център-дясно между партиите от коалицията и други участници извън нея„.

Освен това „Да, България“ предлагат и подписване на коалиционно споразумение, чрез което да се създадат съвместни органи на управление и механизми за взимане на решения. Така ще се гарантира по-голяма оперативност и ефективност. Трябва да се изработят критерии за номинация на кандидати, единна кадрова политика и да се премахнат партийните квоти при явяване на избори.

Позицията на „Да, България“ идва на фона на скандали през последните дни заради листите в Пловдив и Хасково.

Незадоволителни резултати

От „Да, България“ посочват, че резултатите от последните избори са незадоволителни, макар че формацията ПП-ДБ е получила повече гласове от вота през 2024 г. Те говорят за „сериозни слабости по време на кампанията„, включително разнопосочни послания и дефицити при подреждане на листите. Това не е позволило „да се реализира потенциалът на коалицията и енергията на протестите„, пише в позицията.

Според „Да, България“ трябва да се подпише коалиционно споразумение, което да създаде органи на управление. Досега такива споразумения се подписваха само преди явяване на изборите, а след това всяка от партиите излизаше със соб

Депутатите от „Да, България“ в следващия парламент трябва да отстояват „ясна опозиционна линия„, посочва се още в позицията. Трябва да се внесат и отстояват „десни мерки“ за следващия бюджет. Освен това трябва да се изработят критерии за избор на следващия състав на Висшия съдебен съвет, както и антикорупционни законопроекти.

Нужни са още промени е НПК, въвеждане на 100% машинно гласуване чрез промени в Изборния кодекс, както и законодателни предложения за сваляне на охраната от НСО на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

ствена позиция по различните теми.

Президентските избори

Предстоящите президентски избори са ключови за дългосрочното развитие на страната, пишат още от „Да, България“. Ето защо е нужна сериозна мобилизация за този вот. Максимално бързо трябва да започне подготовка за издигане на единна кандидатура.

 

