10.09.2025 | 12:39

Потрес: Даниел Митов обвини „руската пропагандна машина” за скандала в Русе (видео)

Защо ме питате за версии, които са очевидно нелепи. Вие не можете ли да отличите фалшивите домати?,каза нервният вътрешен министър

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов даде самостоятелен брифинг във фоайето на Министерски съвет. Той изглеждаше повече нервен, отколкото ядосан, когато коментира темата за инцидента в Русе, при който при неизяснен до момента начин, полицейският шеф Николай Кожухаров се озова в болница след спречкване на улицата с тийнейджъри.

Вместо да даде подробности за инцидента и да коментира дали е готов да си даде оставката, Митов обвини „руската пропагандна машина” и попита: „Сериозно ли е да се подава оставка за казус, по който МВР няма никаква вина? Записът, който изтече, потвърждава думите ни от първоначалната пресконференция, която дадохме”, каза Митов.

По отношение на въпросния запис пък той заяви, че „се виждало ясно”, че старши комисар Николай Кожухаров се легитимира. Това е меко казано спорно, при положение, че видеото е с лоша резолюция, а „екшънът” се разиграва в горния десен ъгъл. Отделно е и без звук. Митов не можа да даде нормално обяснение за това защо линейката си е тръгнала, нито защо случаят не е отразен в полицейската хроника на ОДМВР-Русе.

„Очаквате отговори от мен, все едно съм бил в къщата му (на Кожухаров, бел.а.). Той няма външни белези, не знам защо не е отишъл веднага в болницата. Така е преценил. Не ме питайте за медицински протокол. Няма боди камери, той не е бил на служба в този момент”, каза Митов. С това обаче възниква друг въпрос – защо тогава повдигнатото на момчетата обвинение е за нанасяне на тежка телесна повреда на длъжностно лице?

„С какво сме излъгали ние за този случай”, попита нервно МВР – министърът и допълни: „Защо трябва аз или някой друг министър непрекъснато да следим конспиративните теории на някакъв си сайт. Защо ме питате за версии, които са очевидно нелепи. Вие не можете ли да отличите фалшивите домати? Хвърлени домати, бил на фитнес. Отсявайте ги малко тези информации”, призова Митов журналистите, които задаваха въпроси.

А буквално минута по-рано в брифинга, Митов се позова на въпросното „конспиративно сайтче“, за да разкрие, че от записите, „изтекли“ от тях, се виждало ясно, че старши комисарят се легитимирал.