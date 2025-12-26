26.12.2025 | 15:52

Делян Пеевски отново не отиде на възпоменанията на Тюркян чешма

Той е се е появявал на възпоменанията в кирковското село един път - преди 2 г., като прясно избран председател на ПГ на цялото още ДПС

Без присъствието на председателя на ДПС-Ново начало Делян Пеевски мина днес възпоменанието на Тюркян чешма в кирковското село Могиляне, което е кулминацията на събитията, свързани с почитане на паметта на жертвите на т. нар. Възродителен процес преди 41 години. Сред загиналите в района през 1984 година е и бебето Тюркян.

На мястото се събраха представители на „Новото начало” – голяма част от ръководството на партията, депутати, заместник-председателят на Партията на справедливостта и развитието (ПСР) в Анкара Зафер Саръкая. главният мюфтия Мустафа Хаджи, но Пеевски не беше забелязан.

„За първи път тук се чуха гласовете и стонът на недоволството, борбата за честта, достойнството и имената на един етнос, на едно мюсюлманско население. Ще си позволя да цитирам думите на най-големия политик за всички времена: „Мир в родината, мир в света“ (в случая се има предвид Ататюрк, не Пеевски – б. р.), заяви Ерол Мюмюн, зам.-председател на ДПС и кмет на Кърджали.

Всъщност Пеевски се е появявал на възпоменанията на Тюркян чешма един път – преди две години, като прясно избран председател на ПГ на цялото още ДПС. Тогава пред сяните погледи на събралите се обяви любимата си „мантра“ как партията трябва да се върне при хората. „Трябва да бъдем максимално близо до вас, смятам, че ДПС обратно трябва да се върне при вас“, даже се извини за прекъснатата връзка. И накрая обяви: „Обичам ви“.

Кой знае защо обаче оттогава Пеевски предпочита да поддържа тази „обич“ от разстояние – м. г. отново липсваше от едно от най-важните и чувствителни за българските мюсюлмани места.