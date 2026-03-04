Десислава Радева за новата партия: Мене не нема в целата схема

Съпругата на Румен Радев направи коментар на коалицията, с която президентът от 2017-а до 2026 г. ще се яви на парламентарните избори.

В кратък фейсбук пост тя събра цитати от Ъпсурт и Хари Потър, придружени с емблемата на „Прогресивна България“.

„За протокола – „мене ме нема в целата схема“, както пеят ЪпсурТ. Обръщайте се към съпредседателите или към „онзи, на когото името не бива да се споменава“ (това по Хари Потър). Успех!“, написа Десислава Радева.

Коалицията, с което Румен Радев ще се яви на предсрочния вот на 19 април, стана известна в понеделник – два дни преди крайния срок за регистрация в ЦИК. В „Прогресивна България“ влизат три партии – „Социалдемократи“, „Социалдемократическа партия“ и „Движение нашия народ“.

Самият Радев не присъства лично на регистрацията. Вместо него събраните подписи и документите бяха представени в ЦИК от Гълъб Донев и Димитър Стоянов, които бяха съветници на Радев като президент, както и лидерите на партиите в коалицията.