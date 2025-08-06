Доган на крака при АЛДЕ в Брюксел

Ахмед Доган може да излезе на светло след дълъг период извън обсега на журналистическите обективи и камери.
Бившият почетен председател, който катастрофално загуби битката за ДПС срещу Делян Пеевски, се кани да пътува до Брюксел. Поводът е нуждата от спешен кризисен пиар, търсене на нови приятели, че дори и покровители в тежката ситуация за родения в село Дръндар ветеран, обяснява „Филтър“. Според хора от политическия кръг около Сокола той се надявал в белгийската столица да осъществи поредица от срещи, организирани от неговия евродепутат и близък съратник Илхан Кючюк. Роденият в севлиевското село Петко Славейково ветеринар действал за осигуряване на подкрепа от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) за бъдещия нов политически проект на Сокола.
Кючюк е най-вероятният формален лидер на въпросната партия, на която Доган все още бабува и се кани да бъде нещо като сив кардинал. Кючюк, който е избран за евродепутат от ДПС, твърди, че има добри позиции в АЛДЕ.
Според депутати почти няма шансове брюкселските напъни на Кючюк да осигурят на Доган сериозна международна подкрепа, тъй като далеч не всички в АЛДЕ вярват на техните твърдения. Припомняме, че на 22 юли Доган обяви ДПС за „отвлечена“, и обеща нова партия до 3 месеца.
През март тази година Кючюк се оказа в епицентъра на грандиозен корупционен скандал. Негов бивш асистент беше задържан при най-мащабната акция в Европарламента, която разследваше подкупи за лобистките дейности на китайския технологичен гигант Huawei в Европа. Два офиса в Европейския парламент бяха запечатани. Единият беше на Адам Мухтар, дългогодишен служител и настоящ помощник на новоизбрания евродепутат Никола Минчев. Мухтар е общ асистент на Минчев и Илхан Кючюк.
Този скандал нанесе огромен ущърб върху имиджа на двамата български евродепутати, които със сигурност ще се разделят със сладките си постове при следващите избори за Европейския парламент.
