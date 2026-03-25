25.03.2026 | 12:13

ДПС на Пеевски изпадна в пълна изолация в Европа

След като бе изгонена от либералите, формацията търси легитимация при близките до Тръмп консерватори и "патриоти", но засега удря на камък

След овладяването на ДПС от Делян Пеевски партията „осиротя“ и вече няма собствено европейско политическо семейство. А опитите на формацията да си намери партньори на Стария континент удрят на камък въпреки неистовите ѝ усилия.

Преди повече от година Движението за права и свободи бе изключено от Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) заради санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания нов неин лидер.

Съответно, двамата евродепутати на ДПС – Елена Йончева и Танер Кабилов, се наложи да напуснат групата Renew Europe (“Обнови Европа“). Понастоящем те са със статут на „независими“ членове на Европарламента – при известните като най-големите „политически несретници“, отритнати отвсякъде евродепутати.

В България Пеевски и хората му се обърнаха на 180 градуса и вече защитават вместо либерални, консервативни позиции, а фундаментален глобален враг за ДПС е… Сорос.

Участие в CPAC

В събота от партията се похвалиха, че техни представители са участвали „в световната среща на патриотите СPAС в Будапеща“. CPAC e съкращение на Conservative Political Action Conference (Конференция за консервативно политическо действие).

На форума обаче не са присъствали евродепутатите от ДПС, а българските народни представители от ДПС-Ново начало Станислав Анастасов и Атидже Вели. От прессъобщението става ясно, че Пеевски желае изборна победа на Виктор Орбан на парламентарните избори в Унгария на 12 април. Както и че Орбан открил конференцията, а президентът на САЩ Доналд Тръмп изпратил „специален поздрав към него и гостите“.

В прессъобщението от ДПС се казва още, че Анастасов и Вели провели множество двустранни срещи. Изброени са външният министър на Унгария Петер Сиярто, началникът на кабинета на премиера Орбан Гергей Гуяш, конгресмените Анди Харис и Ръс Филчър, Немет Жолт – председател на комисията по външни работи в Унгарския парламент и председател на Групата на консерваторите и патриотите в ПАСЕ, Кинга Гал, първи заместник-председател на Групата на патриотите в Европейския парламент и ръководител на делегация на „Фидес“, и Ондржей Кнотек – евродепутат от АНО (Чехия) и член на ръководството на групата на патриотите в ЕП.

На медиите за илюстрация са изпратени и две снимки, но те са от залата и са тип селфи, като не се съобщава кои са въпросните лица, с които са се „щракнали“ Анастасов и Вели. Това поставя под въпрос твърдението за проведени „двустранни срещи“.

Сайтът Клуб Z е поискал повече информация от пресцентъра на ДПС, но оттам не дадоха отговори. Същото е направил и със Станислав Анастасов, който също отказа да разкаже повече за посещението на консервативния форум.

Впрочем, на предишни издания на CPAC са присъствали и представители на „Има такъв народ“ и ВМРО, които също са в консервативно-патриотичния политически дискурс. Тази година обаче те не са изпратили хора на събитието в Унгария.

Плащат, за да присъстват?

CPAC по принцип е форум, който се провежда в САЩ от близо 40 години. През последното десетилетие се трансформира от чисто американско събитие в международен франчайз. Конференции са провеждани и в Унгария (CPAC Hungary), Бразилия, Япония, Австралия, Мексико и др.

Желаещите да участват обикновено закупуват местата си, като има различни тарифи. Тази седмица ще се проведе и основният CPAC в САЩ. И всеки, който си плати, може да отиде.

ДПС ще участва ли и там? И закупува ли местата си за присъствие или получава покани? Тези въпроси останаха без отговор. Явно е, че Делян Пеевски и съратниците му си търсят ново политическо семейство с цел европейска легитимация. Към момента обаче опитите им не се увенчават с успех. Повече от година евродепутатите им не са приети в други политически групи и са сред 32-мата независими.

„Независимите“ членове на Европейския парламент (ЕП) обикновено са маргинални политици, антисемити, такива с изключително крайни възгледи или поставени в изолация поради репутационни проблеми. Затова и от ДПС правят опити да се присламчат към някои от групите в ЕП.

Опити за пробив при консерваторите и патриотите

А опциите за тях на този етап са две – „Европейските консерватори и реформисти“ (ЕКР) и „Патриоти за Европа“. Това са формациите, които са приятелски настроени към Доналд Тръмп. Делян Пеевски се изявява като най-големия политически поддръжник на американския президент у нас, като публичното подозрение е, че е воден от себичната цел Тръмп да го отърве от санкциите по „Магнитски“.

Партията на Пеевски е получила знак и от европейските консерватори, и от патриотите, че не може да бъде приета в техните семейства.

При ЕКР водещи фактори са „Италиански братя“ на Джорджа Мелони, полската „Право и справедливост“, както и чешка формация. Там са и „Има такъв народ“ и ВМРО. Тук проблем за ДПС са и българските партии, които могат да наложат вето за приемането на формацията на Пеевски.

Затова и по-голям шанс за пробив се счита, че има при „Патриоти за Европа“. Там български формации няма, а ДПС се надява да е първата. Водещи играчи в това сравнително ново политическо семейство са френският „Национален сбор“ на Марин льо Пен, „Фидес“ на Виктор Орбан, испанската „Вокс“, чешката АНО на Андрей Бабиш.

Според източници на Клуб Z френската и испанската формации са се противопоставили на желанията на партията на Пеевски да бъде приета в „Патриоти за Европа“. „Фидес“ на Орбан също не е дала зелена светлина.

В Унгария и Франция, съответно, тази и следващата година има важни избори. Това е сред причините те да бъдат предпазливи поне на този етап, за да не бъдат обвинявани, че си партнират с корупционни субекти. Така Пеевски може и да е сочен за най-мощния играч в българското „политическо задкулисие“, но на европейската сцена остава немил и недраг. Поне засега.