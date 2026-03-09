09.03.2026 | 12:45

Дрогиран мъж опита да прегази съпругата си

Той е преследвал жена си с кола и умишлено я е прегазил

Снимката е илюстративна

Опит за убийство е извършен около полунощ в неделя в старозагорското село Обручище. Мъж е преследвал съпругата си с автомобил и умишлено я е прегазил.

Жената е транспортирана в болница със тежки наранявания и опасност за живота, предаде Нова телевизия. На мястото са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ.

Заподозреният е задържан и е дал положителна проба за наркотици при направения тест.

Този случай отново показва колко сериозен проблем са домашното насилие и саморазправата в България. За съжаление, подобни прояви са твърде често нормализирани и понякога остават извън вниманието на обществото и институциите, докато не се стигне до трагедии. Необходими са по-строги мерки, превенция и култура на нулева толерантност към насилието.