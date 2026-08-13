13.08.2026 | 12:12

Двете момичета от Пловдив остават в ареста, народът крещи „Убийци“

Адвокатите обжалваха задържането на Михаела и Виктория под стража, но неуспешно

Съдът остави в ареста Михаела Генчева от Стара Загора и Виктория Ставрева, част от компанията, която уби 37-годишния Георги на Младежкия хълм. Техните адвокати обжалваха задържането им под стража, но неуспешно. Мерките им бяха наложени от Окръжния съд и жалбите днес се разглеждаха от Апелативния съд на втора инстанция.

Петимата младежи – Теодор Лалов, Георги Златев, Павел Вачков, Михаела Генчева от Стара Загора и Виктория Ставрева, са обвинени в умишлено убийство в съучастие. Засега само те са обвиняеми. За зверския побой показания са дали множество свидетели и петима преки очевидци, които описват ролята на всеки от задържаните.

През цялото време протестиращите, които са отвън, скандираха „убийци“. Хората направиха шествие около съда и се спряха под прозорците на залата, в която се гледа мярката на двете момичета.

В залата са майката на пловдивчанката и майката и бащата на старозагорката. Тезата на адвокатите на тийнейджърките е, че те не са участвали в побоя и че искат да излязат от ареста и да са под надзора на родителите си.