13.08.2026 | 11:01

Вода с фекалии: Къпането в морето край „Свети Влас“ е забранено

Източник на замърсяването на морската вода е пречиствателна станция в района на "Елените", собственост на Ветко Арабаджиев

Забранено остава къпането на плаж „Изток“ в Свети Влас заради замърсяване на морската вода. Проби на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Бургас показват завишени стойности на ешерихия коли и чревни ентерококи.

Три проби е направила до момента РЗИ-Бургас на морската вода около централния плаж на Свети влас от началото на август. Пробата от 5 август показа двукратно увеличение над допустимите норми на замърсяване, но вчерашната проба от микробиологията е над 10 пъти над нормата, каза с-р Георги Паздеров, директор на РЗИ-Бургас, пред БНТ.

Той предупреди, че къпането в морето може да доведе до здравословни проблеми на тези, които пренебрегват забраната.

Като вероятен източник на замърсяването на морската вода с фекалии се посочва проблем с пречиствателна станция в района на Елените. „Предприети са всички мерки по отстраняване на възникналата авария, свързана с отвеждащите води на пречиствателната станция. Ще направим всичко възможно днес или утре аварията да бъде отстранена“, каза Дико Диков, областен управител на Бургас, пред БНТ.

Той посочи, че „приватизаторът на комплекс „Елените“ е успял да приобщи към собствеността на фирмата и тази станция„. Дико Диков не назова името му, но цяла България знае, че дружество свързано с хотелиерския бос Ветко Арабаджиев, който законно застрои „Елените“, които приватизира преди години. Той беше и обвиняем по дело за укриване на данъци и пране на пари преди повече от 5 години, но до осъдителна присъда така и не се стигна, дори няма публична информация делото да е стигало до съдебна зала.

Областният управител на Бургас каза, че всички пречиствателни станции са собственост на държавата, но „ПСОВ Елените“ е изключение. Този проблем се оказва доста сериозен за района на Свети Влас, каза Дико Диков.

„При извършената проверка установихме, че ползвател на тази пречиствателна станция е дружество „ПСОВ Елените“ ЕООД. Вследствие на юридически и правни еквилибристики придобиват собствеността на тази станция преди 100 години. Самата пречиствателна станция е изградена преди повече от 40 години“, каза Веселин Анестиев, заместник-областен управител на Бургас.

Той посочи, че капацитетът на живущи и почиващи във ваканционния комплекс „Елените“ се е увеличил многократно за последните години и няма как тази пречиствателна станция за отпадни води да поеме необходимото количество.

„Извършени са множество проверки, съставяни са актове. Това е едно кухо дружество, при което няма никаква събираемост и няма как да бъде осъществено едно изпълнително производство“, каза Веселин Анестиев.

Официален собственик на „ПСОВ Елените“ ЕООД е Емануил Владимиров Диков, показва проверка в Търговския регистър. Капиталът на дружеството е 51.13 евро, а регистрацията му е в Пловдив. Дружеството е запорирано в „Инвестбанк“ АД.

Съобщение от Басейнова дирекция „Черноморски район“ показва, че дружеството „ПСОВ Елените“ ЕООД не е плащало таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване за 2023 г. и се е наложило принудителното им събиране.