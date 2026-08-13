13.08.2026 | 10:31

Иво Христов: Комуникацията на правителството не е добра, но олигарси владеят медиите

Президентският вот ще е избор между нормално и ненормално: има два пола, семейството не е укоримо, а патриархът не се сочи с пръст

Комуникацията в правителството на Румен Радев не е добра. „олигарсите“ овладяват медиите и малко са местата, които устояват – например БНТ. Не мога да кажа същото за БНР, заяви вицепремиерът Иво Христов пред националната телевизия.

Хората се обърнаха към социалните мрежи, обаче и там средата е отровна. „Орди от тролове, всичките от ПП-ДБ, обезсмислиха диалога, посочи Христов. Е, не всички, но другите са рядкост, допълни той. „Расте поколение, което се дрогира с лайкове“ и „е готово на всякаква екстравагантност“, дори убийство, обясни вицепремиерът.

Той съобщи, че „Прогресивна България“ ще предложи промени в законодателството, касаещи забраната на социалните мрежи за деца.

Христов бе категоричен, че България е „страна, в която се отрича съществуването на фашизма“. В книжарниците можело да се намерят много книги за фашизма и нацизма.

Според Христов външната политика „да е мултивекторна е предимство и достойнство“.

Ако една външна политика гледа само в една посока, значи тя просто не забелязва остатъка от света. В момента големите икономически събития се случват в Азия, а не се случват вече в Европа. Икономически събития се случват и в Близкия изток, които пряко ни касаят. И ние трябва да гледаме и натам. Аз по-скоро виждам опасност от това Европа като общност да изпадне в изолация. И това вече се забелязва, тъй като диалогът по европейските въпроси, Украинската война, протича през главата на Европа, между Съединените щати и Русия.“, каза Христов.

На президентските избори според вицепремиера изборът ще е между нормално и ненормално. Изборът между това да приемеш, че има два пола, че семейството е нещо естествено, а не укоримо. Децата трябва да се отглеждат с добродетели, а не да заклеймяваш въвеждането на религии и добродетели в училище. Да приемеш, че България е духовен водач и патриарх, а не да го сочиш с пръст. Да приемеш, че българите са европейци без комплекси и не е необходимо да го доказват всеки ден с конформизъм, а да живеят със самочувствието на европейци, заяви още вицепремиерът.