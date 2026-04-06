06.04.2026 | 11:51

Емилия Русинова с позиция: По мой адрес се разпространяват непроверени твърдения, внушения и недопустими квалификации

Не съм посредничила за срещи и връзки с лица, твърди тя

И.ф. градски прокурор на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова изпрати до медиите позиция в коментар на обвиненията, че е пътувала в чужбина заедно с Петьо Еврото след избухването на скандала за търговия с влияние в съдебната система „Осемте джуджета“.

Публикуваме нейната позиция:

„През последните седмици по мой адрес се разпространяват непроверени твърдения, внушения и недопустими публични квалификации, поднесени по начин, създаващ изкривена представа за фактите. Единствената цел е публичното ми дискредитиране.

Заявявам, че няма да участвам в този сценарий, в който медийният шум предшества и замества проверката и произнасянето на компетентния орган. Подменя се институционалният ред и целта очевидно не е проверка на факти, а създаване на обществена нетърпимост и натиск в точно определен момент.

Всеки, който разполага с данни за нарушение, следва да ги предостави по съответния законов ред. Всичко извън този ред създава единствено внушения и цели публичен натиск.

Категорично заявявам, че са неверни и твърденията , че съм предлагала или посредничила за срещи и връзки с лица.

По всички относими факти ще съдействам единствено при проверка по надлежния ред. Няма да водя този разговор през медиите, нито ще участвам в публично внушаване на изводи, преди установяването на фактите.

Предприела съм необходимите действия за защита на правата и името си. До приключване на проверките няма да правя допълнителни изявления.“

Преди дни служебният вътрешният министър Емил Дечев заяви, че Русинова е минавала границата на България многократно с два автомобила с лица, които са пътували с Петьо Петров – Еврото през 2021 г.

„Има и едно пътуване, в което през 2021 година г-жа Русинова е пресякла границата на България със Северна Македония при Златарево в една и съща кола с Пепи Еврото“, каза Дечев.

Няколко дни след изнесената информация от Дечев, служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов я потвърди. Той съобщи, че подготвя предложението до Прокурорската колегия на ВСС за образуване на дисциплинарно производство срещу Русинова.