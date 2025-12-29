Преминаването към еврото от 1 януари 2026 година изисква пренастройване на системите на търговските банки в страната, поради което в последните дни на 2025 година и първите дни на новата година ще има прекъсвания на някои банкови услуги, показва справка на БТА в официалните сайтове на финансовите институции у нас. Наличностите по банковите сметки ще бъдат превалутирани автоматично от левове в евро, а IBAN на сметките ще остане същият, поради което не се изисква никаква предварителна подготовка или действия от страна на клиентите.

Основното техническо прекъсване, което ще засегне клиентите на всички банки, е предвидено между 21:00 часа на 31 декември до 01:00 часа след полунощ на 1 януари. В този интервал няма да бъде възможно да се заплаща с физическа карта на ПОС терминал или в интернет, както и тегленето на пари в брой на банкомат. Техническите прекъсвания на банковите услуги са сходни при повечето банки на родния пазар с малки разлики в посочените периоди, необходими за пренастройване на системите.

Повечето банки съветват клиентите да имат наличност на пари в брой в часовете около Нова година с оглед кратките технически прекъсвания. БТА припомня, че у нас през целия месец януари ще действа период на двойно обращение в лева и евро.

Клиентите трябва да имат предвид, че междубанковите преводи и тези към бюджета ще бъдат възможни до средата на работния ден на 30 декември.

БТА направи преглед на наличната информация, публикувана от търговските банки у нас, за предстоящите технически прекъсвания при някои основни услуги.

Банка ДСК

Плащане с карти на ПОС терминал и теглене на пари в брой на банкомат няма да е възможно в периода от 21:00 ч. на 31 декември до 01:00 ч. на 1 януари 2026 година. Електронните канали на банката (мобилно банкиране, онлайн банкиране и др.) спират работа в 16:00 часа на 31 декември, като достъпът ще бъде възстановен поетапно от края на деня на 1 януари до края на деня на 2 януари. Плащанията на битови сметки/местни данъци и такси ще бъдат спрени в 17:30 часа на 29 декември. Ще стават достъпни поетапно от 2 януари 2026 г. след потвърждение на конкретния комунален доставчик за приключило превалутиране в билинг системата му.

Обединена българска банка

При плащания с карти на ПОС терминал и онлайн покупки (вкл. с приложения), както и теглене и внасяне на банкомат, са възможни кратки прекъсвания между 21:00 часа на 31 декември и 01:00 часа на 1 януари. Онлайн банкирането и мобилното банкиране на банката няма да бъде достъпно след 20:30 часа на 30 декември. Възстановяването ще започне поетапно от 05:00 ч. на 1 януари 2026 г.

УниКредит Булбанк

В периода от 21:00 ч. на 31.12.2025 г. до 01:00 ч. на 01.01.2026 г. са възможни временни прекъсвания в работата на карти, банкомати и ПОС терминали. Плащания през мобилното и онлайн приложение на банката към други банки ще се приемат до 14:00 ч. на 30.12.2025 г., а към сметки в „УниКредит Булбанк“ – до 19:00 ч. (с изключение на преводи към бюджетни сметки, които са до 14:00 ч.) – на същата дата. Внасяне на левове на банкомати ще е възможно до 10:00 ч. на 30.12.2025 г., а от 04.01.2026 г. ще може да се правят вноски само в евро.

Пощенска банка

След кратък интервал на пренастройване, който ще започне в 22:30 часа на 31 декември 2025 г., картовите системи ще бъдат активирани отново в първия час на новата година. Те ще бъдат достъпни след 01:00 ч. на 1 януари 2026 г., когато клиентите ще могат свободно да извършват картови разплащания в евро. Банкоматите на Пощенска банка ще бъдат заредени едновременно с лева и евро на 30 декември 2025 г., а след 01:00 часа на 1 януари 2026 г. всички банкомати ще разпространяват и приемат само и единствено евро. Техническото превключване към новата валута в платформите за дигитално банкиране на банката ще започне на 30 декември 2025 г. и по план всички онлайн услуги и операции в мобилното и интернет банкиране, и дигиталния портфейл ONE wallet, ще бъдат възстановени в 12:00 часа на 2 януари 2026 г. След 17:00 часа на 29 декември 2025 г. до 5 януари 2026 г. е възможно да има временна недостъпност на услугите за плащане на местни данъци и такси.

Първа инвестиционна банка

Картовите разплащания, банкоматите и ПОС устройствата няма да работят заради техническо прекъсване между 22:00 ч. на 31 декември 2025 г. и 01:00 ч. на 1 януари 2026 г. След 01:00 посочените услуги ще бъдат изцяло възстановени за клиентите на банката. Мобилното и уеб банкиране през My Fibank ще бъдат временно недостъпни от 22:00 ч. на 31 декември 2025 г. до 1:00 ч. на 1 януари 2026 г. След 01:00 ч. на 01.01.2026 г. всички услуги и функционалности в My Fibank ще бъдат постепенно възстановени.

Централна кооперативна банка

При плащанията с карти, онлайн покупки, дигитални портфейли, ПОС терминали и банкомати е планирано е временно прекъсване на достъпа до услугите от 21:00 ч. на 31.12.2025 г. до 01:00 ч. на 01.01.2026 г. Достъпът до дигитални канали на банката – CCB Mobile и Интернет банкиране (CCB Online) ще бъде временно преустановен от 14:30 ч. на 30.12.2025 г., с възстановяване на дигиталните канали на 02.01.2026 г. от 12:00 часа. Плащания на битови сметки ще могат да се извършват до 14:00 часа на 30.12.2025 г. След 00:00 ч. на 01.01.2026 г. на банкоматите ще е възможно теглене на суми единствено в евро. Внасянето на средства ще бъде възможно само в лева до 29.12.2025 г. На 01.01.2026 г. се планира възстановяване на работата и на банкоматите (поетапно, при необходимост).

ПроКредит Банк

Предвидено е кратко прекъсване на плащания/тегления с карта от 23:30 до 23:59 ч. на 31 декември 2025 година. Достъпът до мобилното приложение и интернет банкирането ще бъде изцяло спрян от 14:30 часа на 30 декември 2025 г. до 2 януари 2026 г.

Ти Би Ай Банк

Картовите плащания се предвижда да спрат в 20:00 часа на 31 декември, като ще бъдат възстановени след 00:00 часа на 1 януари 2026 година. От полунощ на 29-и декември отделни функционалности на мобилното приложение на банката ще бъдат поетапно спирани, като достъпът до него ще бъде напълно възстановен вечерта на 2-ри януари.

Инвестбанк

Плащанията на ПОС терминали с карта няма да са функционират от 22:00 часа на 31 декември до 01:00 часа на 1 януари 2026 година. Тегленето на пари в брой от банкомат ще се извършва в левове до 10:45 часа на 30 декември 2025 година, след което спират да работят за технологична конверсия. След 02:00 ч. на 01 януари 2026 г. банкоматите възобновяват работа и клиентите ще теглят суми само в евро. Достъпът до интернет и мобилно банкиране на банката ще бъде прекъснат изцяло от 12:00 часа на 30 декември 2025 година до 12:00 часа на 3 януари 2026 година. След 12:00 ч. на 03 януари 2026 г. се възстановява достъпът до платформите.

Интернешънъл Асет Банк

Картовите плащания на ПОС терминали и в интернет няма да функционират в периода 21:00 часа на 31 декември до 01:00 часа на 1 януари 2026 година. Предвижда се период на временно спиране на банкоматите от 21:00 часа на 31 декември до 01:00 часа на 1 януари. Електронните канали на банката Asset Online и Asset Mobile няма да работят от 13:30 часа на 30 декември 2025 г. до 13:30 часа на 01 януари 2026 година. След успешното превалутиране и технологичното обновяване услугите ще бъдат възстановявани поетапно.

Българо-американска кредитна банка

По време на миграцията се очакват кратки прекъсвания на картовите плащания между 23:30 ч. на 31 декември 2025 г. и 00:00 ч. на 01 януари 2026 г. Банкоматите няма да са достъпни от 21:00 ч. на 31 декември до 00:00 ч. на 01 януари 2026. След този час ще изпълняват тегления единствено в евро. През януари 2026 г. банкоматите ще приемат само вноски в лева, а от февруари и вноските ще бъдат единствено в евро. ПОС терминалите ще са недостъпни в същия период (21:00 ч. – 00:00 ч.), след което ще обработват само плащания в евро. Онлайн платформите BACB Online и мобилните приложения ще са достъпни до 17:00 ч. на 30 декември 2025, като приемът на нареждания ще е до 14:30 часа. Достъпът и пълната функционалност на платформите за онлайн банкиране ще бъдат възстановени след 12:00 ч. на 02 януари 2026 г.

Общинска банка

Тегленията от АТМ (банкомати) и плащанията на ПОС терминали в търговските обекти в страната ще бъдат достъпни до 21:00 ч. в новогодишната вечер. Процесът по превключването на картовите услуги, банкоматите и ПОС терминалите ще започне в 21:00 ч. на 31 декември и ще продължи до 01:00 ч. на 1 януари. Депозитната функция на АТМ (банкомати) ще бъде възстановена на 05.01.2026 г. в 08:30 ч. и машините ще приемат само банкноти в евро. В 14:00 ч. на 30 декември 2025 г. ще бъдат прекъснати каналите за отдалечен достъп – онлайн и мобилно банкиране, като преводите, наредени до посочения час, ще бъдат изпълнени в рамките на същия ден или в първия работен ден – 05 януари 2026 г. Онлайн и мобилното банкиране ще бъдат достъпни отново в края на деня на 01.01.2026 г.

Търговска банка Д

В периода 31 декември 2025 г. – 03 януари 2026 г. банковите системи ще бъдат пренастроени към работа с евро, картите няма да могат да се използват на АТМ, заплащания на ПОС терминали и онлайн в интервал за техническо пренастройване, поради което се очакват временни прекъсвания за техническо пренастройване от 21:00 ч. на 31 декември 2025 г. до 00:30 ч. на 01 януари 2026 година. След техническия интервал за пренастройване, който ще започне в 23:00 ч. на 31 декември 2025 г. и ще продължи до 00:15 ч. на 01 януари 2026 г., картовите системи ще бъдат активирани отново след 01:00 ч. на 01 януари 2026 година. Всички банкомати на банката до края на 2025 г. ще изплащат суми в левове, а от първите часове на 2026 г. ще бъде възможно тегленето на суми само в евро. На банкоматите с депозитна функция ще се внасят само левове до 31.12.2025 г., а от 01.01.2026 г. ще е възможно да се внасят само евробанкноти. През периода от 15:00 часа на 30.12.2025 г. до края на деня на 03.01.2026 г. няма да има достъп до дигиталните канали на банката Д Банк Онлайн и Д Мобайл, поради техническа подготовка за преминаване към новата валута.

Тексим Банк

От банката уведомяват, че на 31.12.2025 в 21:00 ч. обслужването на трансакции на всички ПОС терминали в мрежата на „Борика“ ще бъде в процес на пренастройване на системите към валута евро и е възможно временно възпрепятстване на трансакциите. Очакваното време на пълно възстановяване на обработката на трансакции е 0:15ч. на 01.01.2026 година.

Токуда Банк

Очаква се интервал на техническо прекъсване, който ще започне на 31 декември 2025 г., като следва картовите операции да бъдат възстановени в първите часове на 2026 г., след което ще се извършват картови разплащания само в евро. Банкоматите на Токуда Банк са заредени с лева и евро и от 1 януари 2026 г. ще преминат автоматично към изплащане само на евробанкноти. Техническата подготовка към новата валута в интернет банкирането на банката ще започне на 30 декември 2025 г. и се очаква всички онлайн услуги и операции да бъдат възстановени на 3 януари 2026 г.