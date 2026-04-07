07.04.2026 | 17:17

Ето кои са най-големите дарители на Пеевски!

Изчезналото през 2013 г. българско сирене е в касата на председателя на ДПС-Ново начало

Къде е българското сирене изчезнало през 2013 г. от Държавния резерв? В партийната каса на Делян Пеевски е!

От 2005 г. до 2009 г. Делян Пеевски е зам.-министър на Емел Етем в Министерството на държавната политика при бедствия и аварии и отговаря за Държавния резерв. През 2007 г. фирмата “Българско сирене” АД сключва договор с Държавния резерв да държи на склад сирене. През 2014 г. фирмата е осъдена, защото сиренето изчезнало.

Лицето Кирил Латев Кирилов е акционер и управител в “Българско сирене”. След аферата със сиренето Кирилов инвестира в многобройни фирми за фотоволтаици. В Хасково е познат като приближен на Пеевски.

Кирилов е също така тъст на Пламен Нейков, с когото има общи фирми. Тихомир Андонов е дясна ръка на Кирилов и също е свързан с негови фирми. Пламен е и общински съветник от ДПС в Хасково. Пламен и Тихомир са дарили съответно 100,000 евро и 120,000 евро за предизборната кампания на ДПС на Пеевски.