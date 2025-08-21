21.08.2025 | 19:26

Ето я Стефка, собственичката на парашута-убиец в Несебър (видео)

Бизнесдамата е вдовица на разстреляния висаджия Весо Дебелия и близка дружка на Ивелин Михайлов

След трагичния инцидент, при който 8-годишният Иван загина по време на парасейлинг полет край Несебър, стана ясно, че собственик на фирмата-оператор „Венис Марина“ ЕООД е Стефани Симеонова (по баща Стоименова). Тя е дъщеря на Веселин Стоименов, известен като Дебелия, който беше застрелян преди осем години в столичния комплекс „Макси“, съобщи местното издание ERANOVA.

Веселин Стоименов е бил свързван с бизнес интересите на покойния Георги Илиев, който беше един от основните фигури в групировката ВИС-2. След смъртта на Илиев, Стоименов е смятан за един от неговите наследници в бизнеса. Стоименов е бил собственик или съсобственик на редица фирми, сред които са „Сохо“, „Венис“, „Айсберг 02“, „Алфа кар“ и „Интертур“ – Несебър. Справка в Търговския регистър показва, че дъщерята на Веселин Стоименов, Стефани, участва във фирми като “Ванда Флауърс”, “Венис Марина”, “ВЕНИС”, “Скеч Коуъркинг”, “Розета турс” и “ССВ Груп”.

Още през 2014 г., докато баща ѝ е бил жив, „Венис Марина“ се оказва в центъра на скандал, след като получава концесия за атракционни лодки край река Ропотамо след спорен конкурс. Процедурата е била неколкократно прекратявана от бургаските власти, но след политически натиск концесията все пак е била предоставена на Стоименов.

Според разследващите, основна версия за смъртта на детето е скъсан обезопасителен колан на седалката на парашута. Адвокат Захари Кирилов, защитник на един от задържаните, е категоричен, че вината трябва да се търси другаде:

„Ако се търси в някой вина, тя трябва да се търси в управителя на дружеството, както и липсата на инструктор, чието задължение би било да постави екипировката на лицата, които я ползват, не само да я постави, но и ако види, че е изхабена да забрани парасейлинг.“

Двама от тримата задържани служители на фирмата – управителят на водния коридор Петко Стефанов и морякът Камен Тенев – бяха оставени в ареста с обвинение за причиняване на смърт поради „непрофесионална непредпазливост“. Третият задържан – капитанът на лодката Христо Раев, беше освободен под парична гаранция от 5 хиляди лева.

В хода на разследването, защитници на служителите повдигнаха въпроси относно техническото състояние на оборудването и липсата на инструктор по парасейлинг. Адвокат Ваня Радиева, защитник на капитана, заяви:

„Изобщо не е имало инструктор. В наредбата изрично пише, че екипажът на лодката в тези водни атракциони трябва да се състои от двама души – капитан и инструктор по парасейлинг. В случая ние имаме капитан и моряк.“

Трагедията подчертава необходимостта от стриктен контрол и спазване на правилата за безопасност при подобни атракциони, както и отговорността на собствениците за състоянието на оборудването, което използват.