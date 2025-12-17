17.12.2025 | 10:13

ГЕРБерът Добрев занули инфлацията „с голи ръце“

При над 5% поскъпване шефът на бюджетната комисия обяви, че "цените не са мръднали"

Депутатът от ГЕРБ Делян Добрев разбуни духовете във Фейсбук с изумителна публикация. На огнено червен фон Добрев е написал с бели букви следното: „По време на кабинета Желязков цените не мръднаха. Да видим сега при хаоса, предизвикан от ревюлюционерите Асен Василев и Мирчев…“.

В същия ден, в който Добрев известява, че цените „не са мръднали“ от началото на 2025 г. (правителството се закле през януари), Националният статистически институт съобщи, че годишната инфлация е 5.2 на сто. Такъв ръст на потребителските цени се смята за значителен по всякакви мерки, теглилки и критерии, вкл. и Маастрихтските, които приемат за приемлива до 3% инфлация.

Твърдението за трайно „замръзнали“ цени само по себе си е пълен абсурд – при положение че всички виждаме движението на цените, а НСИ месец след месец съобщава с колко точно поскъпват или поевтиняват различните стоки и услуги. Непростимо е обаче точно Добрев, който е шеф на ключовата парламентарна комисия по бюджет и финанси, да пише подобни небивалици.

Фалшивата новина за нулевата инфлация при кабинета в оставка е предизвикала над 10 000 реакции, над 4000 коментара и е споделена над 200 пъти. Съвсем логично публикацията е „наградена“ с повече от 8000 „ха-ха“ емотикона. Изненадващо обаче има и над 2000 палчета, вдигнати в подкрепа. Първият „лайк“ е на друг известен с лежерното си отношение към фактите депутат от ГЕРБ – Николай Нанков, бивш строителен министър.

Не става ясно дали лайковете са предназначени за „непомръдналите“ цени или за „хаоса, предизвикан от революционерите Асен Василев и Ивайло Мирчев“.

Хаос няма – България вече имат богат опит с чести предсрочни избори и смени на правителства. Хаос нямаше дори в кошмарната 2022 г. – когато Русия нахлу в Украйна, опита се да смаже ЕС с непосилни цени на природния газ, на България директно затвори кранчето, а служебният кабинет на Гълъб Донев разигра етюди на паника, нагнетявайки допълнително напрежение.

Хаос може да има само ако институциите, чиито ръководители са назначени от ГЕРБ, БСП, ИТН и „новоначалието“ Пеевски, откажат да си вършат работата. Няма да се случи, защото гражданите няма да го допуснат – пак ще излязат по площадите.