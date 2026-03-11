11.03.2026 | 10:37

Година след убийството на Маги още няма обвинен

По закон срокът за това е два месеца, но той може да бъде удължаван

Почти година след убийството на 18-годишната Магдалена Русева от Хасково делото все още не е стигнало до съд. По информация на „Медияпул“ прокуратурата все още не е внесла обвинителен акт срещу заподозрения за престъплението.

Момичето изчезна в края на април миналата година, а дни по-късно беше открито мъртво. За убийството е обвинен местният младеж Иван Костов, който по време на престъплението е бил непълнолетен. Именно заради възрастта му процесът ще се води по специални правила, които предвиждат по-леко наказание.

По-рано беше съобщено, че младежът е направил самопризнания и е разказал пред разследващите, че е удушил момичето, след което е укрил тялото ѝ в бидон в необитаема постройка.

От Окръжна прокуратура – Хасково обясняват, че разследването вече е приключило и в момента се подготвя обвинителният акт. По закон той трябва да бъде изготвен в двумесечен срок, но практиката показва, че този срок често се удължава. Ако документът бъде готов до края на месеца, делото ще може да влезе в съда, където първо трябва да се проведе разпоредително заседание, а едва след това ще започне същинският процес.

Скандал след убийството

Случаят предизвика сериозно обществено напрежение в Хасково още през пролетта на миналата година. Докато момичето беше в неизвестност, тогавашният директор на областната дирекция на полицията Иван Расоков заяви публично, че има данни, че тя се укрива от майка си.

По-късно той отрече да е казвал подобно нещо, въпреки че изказването му беше записано. Впоследствие обясни, че думите му са били „в интерес на разследването“. Малко след скандала Расоков подаде оставка като директор на полицията в Хасково и беше преназначен на друга длъжност.

Протести и напрежение

Бруталното престъпление и действията на институциите доведоха до протести в града. Няколко дни след убийството граждани се събраха пред районното управление на полицията в Хасково, а демонстрацията бързо прерасна в напрежение.

Сградата беше замеряна с яйца, кофички кисело мляко, камъни и други предмети. Бяха счупени прозорци и охранителна камера. От полицията съобщиха, че са установени 22 участници в безредиците, предимно младежи.

Очакване за процес

Засега няма ясно обяснение защо разследването е продължило толкова дълго. В подобни случаи прокуратурата обикновено посочва „фактическа и правна сложност“ на делото или голямата натовареност на вещите лица, които изготвят експертизите.

Обвиняемият остава в следствения арест. Тъй като ще бъде съден като непълнолетен, максималното наказание, което може да получи, е до 12 години лишаване от свобода. От евентуалната присъда ще бъде приспаднато и времето, което вече е прекарал в ареста.