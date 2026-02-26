Напрежение пред кабинета на главния прокурор Борислав Сарафов. Демонстранти се опитаха да влязат вътре и да го изведат от него. Стигна се до напрежение с охраната на съда и полицията. Демонстрантите удряха с юмруци по вратата, опитвайки се да влязат. „Пазите бандит“, скандираха протестиращите срещу полицаите, както и „Сарафов, вън!“ и „Джуджето, вън!“ (препратка към „Осемте джуджета“).

Стигна се и до сблъсъци. Организаторите на протеста са от сдружение БОЕЦ. Те обявиха гражданско издирване на Сарафов.

Заради протеста кабинета на главния прокурор бе пазен и от жандармерия, която бе извикана допълнително. Първоначално имаше само няколко охранители, един от които бе ударен и съборен на земята. Други граждани обаче опитаха да спрат агресията срещу служителите на реда, като обясняваха, че те не са виновни за нищо.

В крайна сметка протестиращите не успяха да влязат в кабинета на Сарафов и се разотидоха.

По-рано днес гражданите протестираха пред сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС) с искане за оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. В района имаше засилено полицейско присъствие.

Днес Пленумът на ВСС заседава по определянето на временно изпълняващ функциите на главен прокурор, предвижда дневният ред, публикуван на сайта на ВСС. Това е единствената точка за днес, а заседанието е свикано от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов.