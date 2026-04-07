07.04.2026 | 16:52

Губернаторът на Илинойс: Тръмп психически не е годен да продължи да ръководи САЩ

Джей Би Прицкер настоява незабавно да се приложи 25-ата поправка към Конституцията, която позволява отстраняването му от власт по здравословни причини

Губернаторът на щата Илинойс Джей Би Прицкер заяви, че Доналд Тръмп психически не е годен да продължи да ръководи Съединените щати. Според него трябва незабавно да се приложи 25-ата поправка към Конституцията, която позволява отстраняването му от власт по здравословни причини.

Губернатора може да бъде разбран:

Всеки петък Тръмп обявява победа във войната.

Всяка събота отправя ултиматум към Иран.

Всяка неделя казва, че Иран е унищожен.

Всеки понеделник иска помощ от други държави.

Всеки вторник твърди, че не се нуждае от ничия помощ.

Всяка сряда заявява, че иска мир.

Всеки четвъртък казва, че войната още не е приключила.

И да, на Великден казва: „На всичко е волята на Аллах“.

Губернаторът не е сам. В писмо до вестник New York Times 35 специалисти в областта на психиатрията предупреждават, че „опасната емоционална нестабилност“, изразяваща се в особеностите на речта и действията на Тръмп, го прави „неподходящ за безопасно изпълнение на длъжността президент“.

Те също така отбелязват, че през цялото време са спазвали т.нар. правило на Голдуотър (прието от Американската психиатрична асоциация през 1973 г.). То забранява на психиатри да поставят диагнози, ако не са имали възможност лично да оценят здравето на даден човек. Правилото е въведено след публикация през 1964 г., когато американско списание е помолило хиляди експерти да коментират психичното състояние на кандидата за президент от Републиканската партия Бари Голдуотър.

Сега обаче, според тях, е настъпил моментът да прекъснат мълчанието. „Това мълчание доведе до това, че не успяхме да споделим знанията си с притеснените журналисти и членове на Конгреса в толкова критичен момент. Опасяваме се, че залогът е твърде висок, за да мълчим повече.“