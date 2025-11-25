25.11.2025 | 20:04

Имотният балон в Румъния гръмна. Предстои ли и у нас?

Увеличението на ДДС от 9 на 21% поставя огромен натиск върху пазара

Имотният балон в Румъния се спука. В края на годината се отчита ясен срив в цените на недвижимите имоти, съобщават местните медии. Новите по-високи данъци в комбинация с икономическата несигурност в страната, карат все повече румънци да отложат покупката на собствен дом.

Докато около офис сградите строежите на бъдещи жилищни блокове отново гъмжат от работници, интересът на потенциалните купувачи вече не е този от предишните години. Само през октомври броят на сделките с имоти е паднал с близо 19% спрямо миналата година.

„Увеличението на ДДС от 9 на 21% поставя огромен натиск върху пазара. Купувачите, които теглят банков кредит, трябва да осигурят повече собствени средства, а месечните вноски автоматично нарастват“, каза Антоанела Комша, заместник-изпълнителен директор на Global Vision.

Най-засегнати са малките жилища – гарсониери и двустайни апартаменти. „И все пак годината беше добра за строителството. Обемът строителни работи е нараснал с 9% от началото на годината до момента, спрямо същия период на 2024 г. Най-големият ръст – 11,3% – е при жилищните сгради, знак, че инвеститорите са възобновили проектите си. В същото време броят на сделките е намалял с около 3%, което показва, че хората засега отлагат решението да купят нов дом“, коментира Флорентина Бълъшойу, кореспондент на Pro TV.

„В момента сме в период, в който силата преминава от продавача към купувача. Това се вижда в стагнацията на цените, а в Орадя и Яш дори наблюдаваме лек спад – вярно, около два процента“, посочи Даниел Крайник, имотен експерт.

В други големи градове също се усеща охлаждане на пазара. В Клуж-Напока – най-скъпият жилищен пазар в страната – цените са се покачили едва с един процент. В Брашов са останали без промяна, а в столицата ръстът е по-малък от процент. За сметка на това Крайова и Сибиу стават все по-привлекателни – там цените плавно се покачват. В Сибиу цената на квадратен метър вече се доближава до тази в Констанца.

Тази стагнация идва след години, в които цените растяха средно с 15% годишно. Специалистите очакват пазарът да се стабилизира едва около 2027 година.