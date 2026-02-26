26.02.2026 | 14:09

Ина Лулчева: Защо „Петрохан“ не се разследва от националното следствие

МВР е арестувало незаконно поне 640 души, а няма нито един наказан за това

Поради каква точно причина случаят „Петрохан“ не се разследва от Националната следствена служба. Това попита адвокат Ина Лулчева в интервю за „Денят с Веселин Дремджиев“. Тя обяви, че е много странно, че разследването е разделено между окръжната прокуратура в София и окръжната прокуратура във Враца. Едва ли при такова положение може да се очаква обективно и всестранно разследване, каза Лулчева. Според нея е било повече от ясно, че с този случай е трябвало да се занимава Националната следствена служба като се има предвид за какъв тежък случай става дума. Нормално е с това да се занимават хората, които имат най-голям опит в такива тежки разследвания, коментира тя. Това че делото не е дадено още в първата минута на НСлС означава, че никой няма намерение да установи цялата истина по този случай, смята тя.

Никой не е понесъл отговорност за обявени от съда за незаконни 640 полицейски ареста за последните 4 г., коментира още Ина Лулчева. Тя цитира данни на самото МВР. Става дума за случаи на задържани за 24 ч. от различни структури на вътрешното министерство, които по-късно магистратите са отменили като незаконни.

Повод за разкритията на Лулчева е обявеният сега за незаконен 24-часовия арест на нейния подзащитен варненският кмет Благомир Коцев. Неговото задържане е извършено от служител на ГДБОП.

Лулчева каза, че обявеният за незаконен арест на клиента й Благомир Коцев е със същия статут като обявените за незаконни арести на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и пиарът на партията Севделина Арнаудова.

Според нея обаче се вижда двойният аршин по двата казуса, защото за задържането на Коцев още не може да се вземат мерки. А за ареста на Борисов има образувано дело срещу бившият премиер Кирил Петков, който дори няма право да задържа когото и да било. Лулчева обяви, че за нито един друг незаконен арест обаче няма образувано производство срещу хората, които са го извършили, няма дори и проверка. Довчерашният главен секретар на МВР: Махат ме заради „Петрохан“, за да замитат следи Довчерашният главен секретар на МВР Мирослав Рашков разпространи позиция, в която се опитва да обясни защо според него напуска системата на МВР. „Истинската причина е разследването по случая „Петрохан“ и замитането на следи, които водят към една конкретна политическа сила в Народното събрание и мрежата от неправителствени организации, тясно свързани с нея“, пише той и добавя, че „как работят нейните политически аватари в служебното правителство стана ясно по време на изслушването в Народното събрание вчера“. „Тези хора, дори и в качеството им на министри, откриват „офиси“ на МВР в ресторанти, където привикват подчинените им служители. Нещо, което се случва за първи път в професионалната кариера на тези служители. Оставям на съвестта на служебния министър на вътрешните работи начина, по който смята да работи, докато заема този пост. Но не приемам мачкането на разследвания и колеги заради служебното им положение“, пише още Рашков. Той щял да продължи да ги подкрепя и извън МВР, „защото очаквам лавина от следващи уволнения на професионалисти, маскирани като действия, свързани с провеждането на честни избори“.