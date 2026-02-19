19.02.2026 | 22:20

Къде е Николай Златков? Той не се качва в кемпера на Калушев на Петрохан (видео)

Публикуваните от МВР записи от камерите на хижата заплитат още повече зловещата мистерия

Николай Златков не е в кемпера, с който Иво Калушев тръгва от хижата в Петрохан, след като се сбогува с Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Кадрите от камерите, които МВР разпространи, показват, че в 10:08 ч на 1 февруари в кемпера се качват само Иво Калушев и 15-годишният Алекс Макулев.

Къде обаче е 23-годишият Николай Златков?

Това става ясно, която се прегледат внимателно всички файлове, които МВР разпрати. Според обясненията на МВР записите са частични, защото камерите се вклюват само при движение.

На камерата, обозначена като „PARKING“ се вижда, че 23-годишният Николай Златков потегля от Петрохан още в 7 часа сутринта със сив пикап с надпис „Планински патрул“.

Преди това той товари нещо в багажника. Най-вероятно това е багажа на момичето, за което Калушев говори в писмото до майка си. Въпросното момиче е било на хижата предишната седмица. От там заедно с Иво Калушев, Алекс и Ники са отишли в къщата в село Българи. На връщане тримата са оставили момичето в София, но багажа й е останал в хижата. Изглежда, че рано сутринта на 1 февруари Николай Златков тръгва към София, за да закара точно този багаж. Това се потвърждава и от разпита на бащата на момичето, който казва, че Николай е бил пред дома им около 10 часа сутринта.

По принцип пътят от Петрохан до София е малко повече от час, но не е невъзможно да се допусне, че Николай е карал по-бавно.

Иво Калушев и Алекс излизат с кемпера от хижата в 10:08 часа. Според сведенията на полицията кемперът е засечен в село Бързия в 11:14 мин. По принцип пътят от Петрохан до Бързия е доста по-кратък, не повече от 20-30 мин. Но ако Ники действително е бил в София около 10 часа, възможно е двамата да са го изчаквали около половин час.

В 13 часа Пламен и Ивай тръгват с черен джип от хижата и 49 минути по-късно се връщат с две коли – тяхната и тази на Ники.

Най-загадъчната част от видеото е между 19:38 и 21:30 часа.

Вижда се как Ивайло Иванов, Пламен и Дечо отиват в лявата част на хижата. Малко по-късно от там вече излиза дим. От кадрите е трудно да се каже дали те палят огъня или само отиват да проверят дали нещо става.

На два пъти Пламен отива в близост до камерата и изглежда се опитва да поправи нещо.

Още в този период панталонът на Ивай е раздран.

Най-труден за тълкуване е това, което се вижда между 20:20 и 20:42 часа в лявата част на хижата, точно зад паркирания снегоход. Част от коментиращите разпознават номер на кола, други твърдят, че дори виждат кола, от която слизат хора. Не по-малко вероятно обаче е това да са отблясъци от бушуващия в мазето отсреща пожар, а излизащият дим да предизвиква зрителна измама.

Между 21:11 и 21:15 се чуват отделни изстрели. В 21:30 часа започва продължителна канонада. Ако вярваме на версията на МВР, възможно е тогава да са се взривили множеството гилзи, за които съобщава Деян в разпита си.

Още един странен момент има в този запис. В последните няколко отрязъка точно пред камерата се появяват молитвени флагчета. Обяснението откъде са се появили те е лесно – вероятно са били закачени на покрива и при пожара гредата, на която са били захванати, е паднала върху навеса. По-трудно е да се обясни защо този момент не е запечатан на камерата – движението на толкова голям обект би трябвало да я активира.