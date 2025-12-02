02.12.2025 | 13:04

Как ще се измъкнат управляващите Борисов и Пеевски и патериците ИТН и БСП?

Ново и старо на протеста

Ако има нещо, което не се е променило на протеста снощи, това са манипулативните телевизии. Същите, които преди години наричаха протестиращите „еколозите“, сега обясняват, че протестът бил против бюджета, не можело ли да се избегне, защо така. Телевизиите хвърлиха акцента върху сблъсъците на агитки с полицията, и така оставят съмнения за подготвен медиен сценарий. Полицията изкарва напред коли и ги оставя да ги чупят. Телевизиите всички с директни предавания показват обилно това и горящи буклукчийски кофи.

Милите, не знаят какво още може да стане, подклаждано с тези манипулации. Недоволството расте и може да избухне по-мощно. В Гърция или Франция на протести хвърлят коктейли „Молотов“ по полицията, там са истински сражения, с барикади и подпалени коли. Така в Щатите афроамериканци опустошиха градове с тяхното движение BLM. У нас се включват нови поколения в протестите.

Борисов може да се гордее, че срещу него вече протестират и нови поколения. 20-годишните от площада вчера са били деца, когато бяха първите мощни протести срещу Борисов и го принудиха да подаде оставка. 30-годишните сега, тогава още не са имали право да гласуват.

Пеевски може да се гордее, че със своята наглост и арогантност стана най-одиозният. Но положението му не е много сигурно. Не е сигурно, че на следващи избори купени кметове и депесарски лидери по места ще могат да му осигурят 20-ина депутати, за да продължи да играе в схемите на Борисов.

Протестът не е срещу данък дивидент или осигуровки. Протестът е срещу Борисов и Певски. Просто и ясно. Опротивели, потънали в корупция, осигурили си недосегаемост с окупирана съдебна власт.

За да стане кашата пълна, „Възраждане“ и МЕЧ подкрепят протеста, обаче с мотив „не на еврото“. Това е удобно за Борисов и говорителите му в телевизиите да казват, че ПП-ДБ с другите партии били против еврото. Нагла демагогия. Както и тази на Пеевски – снощи в прессъобщения на партията си каза, че президентът с тези протести искал да хвърли страната в хаос. Благоразумният той, иска необезпокоявано да източва държавата и да не му пречат.

Президентът, който снощи поиска оставка на правителството и извънредни избори, показа, че не е готов да прави партия. Щом иска избори сега, не е в състояние още утре да подаде оставка и да тръгне на предизборни обиколки да събира партия. И тъй като комбината Борисов-Пеевски едва ли ще изпуснат властта сега, ще си направят едни избори наесен догодина, преди да изтече мандатът на Радев. Най-вероатно ще обединят президентски и парламентарни избори. Така ще елиминират Радев, който трябва да си изкара мандата. Или да се постави в неизгодното положение да подаде оставка преди да му изтече мандатът, за да стане партиен лидер. Само че нещата така бързо се променят, че до една година не се знае какви ще се появят на политическата сцена. Сигурно е само, че и срещу всеки нов в политиката ще почнат прокурорски акции, компромати, купуване на партии, телевизионни манипулации. И от това никой няма да заобича повече Борисов и Пеевски.

Иван Бакалов, e-vestnik.bg

