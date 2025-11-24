24.11.2025 | 13:22

„Калинка“ на Таки оглави БАБХ

В агенцията смъртността на хората, които знаят прекалено много, е висока, констатира Иван Христанов

Бившият зам.-министър на земеделието Иван Христанов коментира днешното решение на премиера Росен Желязков да назначи Калина Милушева от Благоевград за шеф на БАБХ:

БАБХ има нов директор? Нека фанфарите засвирят!!! Коя е Калина Милушева от ОДБХ-Благоевград? Четете, нещата са ода на радостта!

Преди 20 години стария шеф на ОДБХ-Благоевград създава и пуска схемата със “Златния гьол”, чийто първи живот е на югоизточните граници, общо 4 контролни точки. Буквално потичат реки от пари в ръцете на верни другари, та чак до министъра на земеделието.

След 2009 г. Бойко Борисов проявява особен интерес към източниците на безотчетни пари в големи обеми, заради което таланта на благоевградския БАБХ шеф да прави схеми е високо оценен.

Възлагат му да завърти машината за пари “Златен гьол” и на Капитан Андреево. Следват още по-амбициозни схеми: инсинераторите на Таки, с които крадат по 10-15 милиона на година, фитосанитарен и лабораторен контрол и т.н. Докато Борисов, текущия министър на земеделието през години, Таки и Ами ценят работата на бандитския си изпълнител, стават странни неща.

Например служител на БАБХ, на когото е преди няколко години е възложена проверка на част от схемите, внезапно умира в квартирата си. В БАБХ смъртността на хората, които знаят прекалено много, е висока. От друга страна благоевградския шеф си издига нагоре харесвани от него кадри. На какъв принцип, за нас остава загадка.

Новият шеф на БАБХ, Калина Милушева, е точно такъв кадър. Имам силното вътрешно убеждение, че е страшен професионалист и Бащавелов я повишава изцяло заради това. Нали?

Та расте си Калинката в йерархията, докато не идва момента пушката, закачена на стената, да гръмне. Накратко – връчва заповедта за пенсиониране на своя благодетел и го праща да пасе патки.

Оттам следва скоростно изграждане на добри отношения с Патарински, та да се стигне до днешния ден, в който Росен Желязков я назначи за шеф на БАБХ – най-корумпираната агенция в България, ядрото на жестоки схеми, щаб-квартирата на Ами, канал за обогатяване на мафията, ГЕРБ и ДПС Ново начало с милиарди лева всяка година.

Иван Христанов