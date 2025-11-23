23.11.2025 | 15:37

Къв „Магнитски“, кви пет лева: Пеевски има 3 банкови сметки

В банки той държи левове, евро и долари, показват данните от имуществената му декларация

Три банкови сметки притежава председателят на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, който е санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, става ясно от имуществената му декларация. Той държи в банки левове, евро и долари. На влог има 864 693 лева, 18 717 евро и 105 882 долара, които е еполучил от „доходи от дивидент, продажба на акции, както и от продажба на дружествени дялове и получени дивиденти, декларирани и през предходни години“.

След публикуването на имуществените декларации, от „Да, България“ подадоха сигнал до правителството на САЩ заради банкови трансфери в американски долари от политика, който като санкциониран по закона „Магнитски“ няма право на това. По неофициална информация на партията посочената в сигнала банкова институция е Общинска банка, зад която стои бизнесменът Георги Самуилов.

Делян Пеевски беше санкциониран от САЩ заради корупция през 2021 г. В мотивите тогава пишеше, че той „редовно е участвал в корупция, използвайки търговия с влияние и подкупи, за да се защити от обществения контрол и да упражнява контрол върху ключови институции и сектори в българското общество“. Впоследствие той беше санкциониран заради корупция и от Великобритания.