24.04.2026 | 14:33

Куп отводи в ДПС, за да се проправи пътят до парламента на Хамид, Байрам и Анастасов

Пиарът на Румен Радев отказа да е депутат

Общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание, като 19 от тях са от ДПС, един – от „Прогресивна България“, и един – от ГЕРБ – СДС, съобщиха от Централната избирателна комисия.

ДПС пренареди листите – след откази влизат знакови депутати, останали извън НС

Почти всички от бъдещата парламентарна група на ДПС са декларирали отказ да влязат в парламента, въпреки че са избрани – 19 от общо 21. Сред тях са кметовете на Кърджали, Якоруда и Сърница, както и други лица. Така се очаква знаковите лица ДПС – Станислав Анастасов, Байрам Байрам и Хамид Хамид, отново да попаднат в Народното събрание, в което иначе нямаше да присъстват.

След постъпили заявления ЦИК е заличила четирима от 1 МИР Благоевград – Арбен Мименов, Феим Ахмет Иса, Мехмед Вакльов и кметът на Белица Радослав Ревански. Следващата в листата е Фатима Исмаил Йълдъс.

Отказват се и Ахмед Мехмед и Димитър Гавазов – от листата на ДПС във 2-ри Бургаски изборен район. Илхан Мюстеджеб се заличава от листата в 8-и Добрички район, а Ерол Мюмюн, Неджми Али, Шинаси Сюлейман – от Кърджалийски, където следващият в листата е Байрам Байрам – едно от „остриетата“ на формацията и активен участник в парламентарни сблъсъци и публични дебати.

От листата на ДПС в Монтана отказ е подала Мелани Сергеева. Неждет Ниази, Невис Мустафа, Сезгин Али Ибрям – от Силистренски район също няма да са депутати. Следващият в листата е Тансер Ибрям Бейти.

Иса Емин Бесоолу и Николай Колев от същата партия се отказаха да са народни представител от 27-и Старозагорски район, така в парламента влиза Шендоан Ремзи Халит.

От хасковската листа няма да влиза в парламента Мехмед Атаман, като следващият в листата е Станислав Анастасов – ключова фигура в ДПС и депутат в няколко поредни парламента.

От шуменската листа се отказаха Неда Ахмедов и Айсел Мустафова – именно на нейно място трябва да влезе Хамид Хамид, един от доайените в българския парламент и известен като „сянката“ на Пеевски“.

С получени на изборите 12 296 гласа, ДПС ще има само един мандат в Шумен, а Хамид остана трети в листата, след като беше изместен с преференции от Айсел Мустафова.

Ахмедов каза, че не е имало натиск да се откажат от мандата. „Реших, че опитът на Хамид Хамид и неговата експертиза като юрист ще бъдат много по-полезни в Народното събрание от мен“, каза водачът на листата на ДПС в Шумен пред БНР.

Прессекретарят на лидера на „Прогресивна България“ отказа депутатско място

От „Прогресивна България“ Кирил Атанасов също се отказва от депутатско място. Той дълги години беше пресекретар на президента Румен Радев и в момента също отговаря за медийната му политика. Атанасов беше на четвърто място в листата и беше избран, но се отказва от парламента. Предположенията са, че бившият президентски прессекретар ще последва Румен Радев на „Дондуков“ 1.

Отказ декларира и бившият правосъден министър Георги Георгиев от ГЕРБ, който обяви, че се връща към правото, подготвя книга и продължава да преподава на студенти.

13 депутати в две листи избират от кой район ще влязат в парламента

След решения на ЦИК общо 13 избрани депутати трябва да решат от кой избирателен район ще влязат в парламента, тъй като са получили мандати от по две листи.

От ГЕРБ – Бойко Борисов, Томислав Дончев и Делян Добрев. Неофициално се очаква Борисов да влезе от Пловдив, Добрев – от София, а Дончев – от Габрово.

От коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ също има трима – Николай Денков, Асен Василев и Катя Панева.

Най-сериозен политически дебат се води около избора на Василев между Пловдив и Хасково, тъй като в зависимост от решението му един от другите кандидати – Манол Пейков или Владислав Панев – може да остане извън парламента.

Самият Асен Василев заяви, че е готов да влезе от Хасково, ако това е предпочитанието на коалиционните партньори, като определи спора като „буря в чаша вода“.

Ситуацията обаче има конкретни последици – ако Василев избере Хасково, извън парламента ще остане друг представител на ДБ – вторият в листата Владислав Панев, който е бивш съпредседател на „Зелените“ и депутат в предишни състави на Народното събрание. Така пред ДБ стои избор между две фигури – Пейков или Панев.

Според информация на NOVA, Асен Василев е дал срок на партньорите си до утре, за да решат дали искат той да избере Хасково като избирателен район, от който да влезе в парламента.

От ДПС също трима са избрани от две места – Делян Пеевски, Димитър Аврамов и Халил Летифов.

От „Възраждане“ с двойно избиране са Костадин Костадинов и Цончо Ганев.

Крайният срок за избор на район е в петък, 24 април.

Окончателният състав на 52-рото Народно събрание ще бъде обявен от ЦИК в събота.