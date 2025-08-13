13.08.2025 | 10:48

“Madam Yes” изцапа ефира на bTV

Меглена Кунева е символът на подчинена България, на унищожената национална икономика, символът на затваряните на всяка цена присъединителни глави за бързо Еврочленство

Защо цените не се регулират от пазара, защо нямаме достатъчно много играчи на пазара, особено по отношение на плодове, зеленчуци, на хранителни стоки …. Европа е най големия инвеститор в България”, цапа ефира Меглена Кунева по БТВ “Тази сутрин”, мърси с присъствието си.

Символът на подчинена България, на унищожената национална икономика, символът на затваряните на всяка цена присъединителни глави за бързо Еврочленство. Олицетворението на безприкословното съгласие, на осъзнато примиряване и слугинаж, символът на “Madam Yes”, подписваща всичко, без да е имала нещо.

Кунева в позицията си на министър по европейските въпроси и главен преговарящ на България по присъединяването към ЕС бързо и безотговорно закри всички преговорни глави, фиксирайки България като празния пазар за европроизводителите. ЕС прие изпразнената България, със затворена, след приватизацията индустрия и лека промишленост, с унищожени след ликвидацията земеделие и скотовъдство, със стопени след хиперинфлацията спестявания на квалифицираните, но гладни българи, прие ни ЕС, с удоволствие и апетит, прие ни както сега ни прие в Еврозоната.

Те не са виновни, ние се предлагаме, ние приставаме, ние, на които Куневиците дуднат за светлото бъдеще, които те осъществиха за себе си на гърба на онемелите, негласуващи потомци на българите от спомените. Не говорете за миналото, те и него затвориха в присъединителните глави, едно, по едно от учебниците отпадат българските корени.

Оставаме в историята, оставаме като Българският проект за приемане в ЕС на изпразнения килер и свободните от гражданство хора, сега го прилагат на Македония, Албания, Молдова и Грузия.

Кунева, Кунева, Кунева, остана в Европейската история.

А с умозаключението, че Европейският съюз се връща към първообраза си на Съюз за въглища и стомана Кунева изръси европейския оксиморон, хем забраняват въглищата, хем се връщат към към началото на Съюз за въглища, хем се разширяват, хем ще се ограничават, вървим към Euroexit.

Пламен Павлов