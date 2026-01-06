06.01.2026 | 10:07

Мъртвият Алексей Петров съди държавата за 2 млн. лв.

Върховният касационен съд (ВКС) отмени определенията на първите две инстанции и разпореди делото за близо 2 млн. лв., заведено от Алексей Петров срещу държавата в деня на смъртта му, да бъде разгледано по същество от Софийския градски съд.

Искът е подаден по Закона за отговорността на държавата и е свързан с акция „Октопод“, по която Петров беше окончателно оправдан през 2021 г., съобщава „Сега“.

Производството беше прекратено от Софийския градски и Софийския апелативен съд с аргумент, че исковата молба е внесена след часа на разтрела на бившата барета на 16 август 2023 г. ВКС обаче приема, че важният момент е предаването на документите на куриер, а не тяхната регистрация в системата на куриерската фирма. По делото са събрани доказателства, че пратката е приета в сутрешните часове на 16 август, преди настъпването на смъртта на Петров. Поради това върховните съдии намират, че искът е допустим и следва да бъде разгледан по същество.

В иска си Алексей Петров е настоявал да получи около 2 млн. лв. за причинени имуществени и неимуществени вреди от акция “Октопод” и последвалото му задържане, както и за направените адвокатски разноски.

Шумната акция на МВР беше обявена през 2010 г. като мащабна операция срещу организираната престъпност. Задържането на Алексей Петров беше отразено и разпространено от МВР, тогава оглавявано от дясната ръка на Бойко Борисов – Цветан Цветанов. Делото обаче приключи без осъдителни присъди, а част от обвиняемите, включително Петров, осъдиха България в Страсбург.

През 2023 г. застрахователната компания „Лев инс“ спечели на първа инстанция дело за обезщетение за над 48 млн. лв. срещу прокуратурата и МВР заради действията им по акция „Октопод“, като решението беше потвърдено и от апелативния съд. По това дело предстои единствено да се произнесат и съдиите от ВКС.