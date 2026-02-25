25.02.2026 | 10:38

Министър Адемов: Контролиран вот се осъществява и в домовете за възрастни хора

За първи път Министерството на труда и социалната политика се ангажира с честността на вота

Всички социални плащания до приемането на редовен бюджет са гарантирани. Българските граждани трябва да бъдат спокойни.

Това заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов пред БНТ. Той беше категоричен, че изплащането на пенсиите и социалните плащания няма да спрат независимо дали има, или няма удължителен бюджет.

„Член 87 от Закона за публичните финанси дава гаранции, че държавата ще продължи да функционира“, обясни Адемов. По думите му новият размер на минималната работна заплата от 1 януари и всички свързани с нея плащания също са гарантирани. Това важи и за осъвременяването на линията на бедност и свързаните с нея помощи.

Министър Адемов беше категоричен, че в условията на липсващ бюджет една от основните задачи пред Министерството на труда и социалната политика е да подкрепи уязвимите групи през различни инструменти.

„В студените зимни месеци, когато имаме увеличаване на цени на стоки и услуги, задължение на МТСП е гражданите да усетят подкрепата на държавата“, обясни социалният министър.

В изпълнение на тази задача социалното министерство активизира процеса по раздаване на хранителни пакети за най-уязвимите. Те включват 11 продукта от първа необходимост и ще достигнат до над 530 000 лица и домакинства. Хасан Адемов беше категоричен, че ще направи всичко възможно тази подкрепа да не се използва с предизборни цели.

„Хранителните пакети не са от общински бюджети, не са от местните кметове, не са от политически партии. Това е подкрепа на държавата с европейски средства. Абсурдно е да отложим подкрепата за след изборите. Хората в зимния период имат нужда от нея. Ще направим всичко възможно да я ускорим“, допълни той.

Вече са набелязани мерки на опитите за използване на тази помощ като инструмент в предизборната кампания. Проведена е среща с партньорската организация Българския Червен кръст, както и със структурите на Агенцията за социално подпомагане и те ще направят всичко да противодействат на подобни опити.

„За първи път Министерството на труда и социалната политика се ангажира с честността на вота. С инструментите на социалната политика през всички тези години на прехода са извършани действия за корпоративен и контролиран вот. Сега искаме да ги прекратим“, обясни министър Адемов.

Той даде пример как може да се случва този контролиран вот. Ако в една социална услуга за възрастни или хора с увреждания има сто човека с право на глас, ръководителят на тази услуга е в състояние да изготви списък и да ги накара да гласуват по определен начин. „Случва се, ако ръководителят се чувства незащитен от местните дерибеи. Политическите назначения и кадруването са в основата на това. Ние ще защитим всеки един служител, ако спазва законите на страната. Не може хората да бъдат поставени пред абсурдния избор глас срещу хляб“, категоричен бе социалният министър.

Министър Адемов призова гражданите и социалните работници да подават сигнали и обеща моментална реакция. „Ние сме готови да реагираме – през инспектората, аз лично също мога да се включа в такива проверки“, допълни Адемов.

През мандата на служебния кабинет МТСП има амбицията да направи всичко възможно да финализира пътната карта за усъвършенстване на пенсионната система и да я представи на следващия редовен кабинет. Министър Адемов обясни, че от страна на социалното министерство има проект, който ще бъде обсъден със социалните партньори, с Икономическия и социален съвет, както и с Министерството на финансите. „Най-важното, което трябва да кажем за българските граждани е, че не се предвижда увеличаване на възрастта за пенсиониране“, допълни той.