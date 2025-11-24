Мистерия: Украинския флаг изчезна от централата на ГЕРБ при визитата на китайска делегация

Какво стана с украинското знаме по време на срещата на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов с китайска делегация в централата на партията, пита съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.
Днес Борисов проведе среща със Сяо Дзие – заместник-председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители на Китай, и водената от него делегация.
Според изявлението, публикувано на профила на лидера на ГЕРБ, на срещата Борисов им обявил, че „отношенията между България и Китай имат дълбоки исторически корени и се градят върху взаимно уважение, доверие и дългогодишно приятелство“. Подчертал, как България е втората държава в света, признала Китайската народна република през 1949 г.
„Днес все повече млади хора от Китай избират България“, казал лидерът на ГЕРБ пред китайската делегация. Добавил, че очаква „този двустранен обмен е основа за още по-силни връзки в бъдеще“ и цени „активния парламентарен обмен през последните години“. Китай е водещ фактор в международната политика, втората по големина икономика в света след САЩ и постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, заявил Бойко Борисов.
Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев реагира на срещата като написа иронично в социалните мрежи: „Ако не ви харесват принципите на ГЕРБ – не се притеснявайте, те имат и други!“.
„Нещата там изглежда са по поръчка. Например така: идва китайска делегация в централата на ГЕРБ и хоп – украинското знаме изчезва от залата. По изрично желание на китайската страна, уточняват от международния отдел на ГЕРБ и се оправдават още с протокола. Знамето обаче досега не е било махано за други международни посещения, откакто е сложено през 2022 г.“, пише Мирчев.
Според него присъствието на украинското знаме е символ, знак на солидарност. Депутатът от ПП-ДБ пита какво става със солидарността, когато ГЕРБ го крият.
„И въобще, ако някой подкрепя Украйна само когато му е удобно – подкрепя ли я наистина, или просто слага там едно знаме, да се отчете пред остатъка от Европа“, пита Ивайло Мирчев.
