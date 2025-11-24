24.11.2025 | 18:19

Мистерия: Украинския флаг изчезна от централата на ГЕРБ при визитата на китайска делегация

От международния отдел на ГЕРБ се оправдават, че било по изрично искане на китайската страна, заяви Ивайло Мирчев

Какво стана с украинското знаме по време на срещата на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов с китайска делегация в централата на партията, пита съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

Днес Борисов проведе среща със Сяо Дзие – заместник-председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители на Китай, и водената от него делегация.

Според изявлението, публикувано на профила на лидера на ГЕРБ, на срещата Борисов им обявил, че „отношенията между България и Китай имат дълбоки исторически корени и се градят върху взаимно уважение, доверие и дългогодишно приятелство“. Подчертал, как България е втората държава в света, признала Китайската народна република през 1949 г.

„Днес все повече млади хора от Китай избират България“, казал лидерът на ГЕРБ пред китайската делегация. Добавил, че очаква „този двустранен обмен е основа за още по-силни връзки в бъдеще“ и цени „активния парламентарен обмен през последните години“. Китай е водещ фактор в международната политика, втората по големина икономика в света след САЩ и постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, заявил Бойко Борисов.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев реагира на срещата като написа иронично в социалните мрежи: „Ако не ви харесват принципите на ГЕРБ – не се притеснявайте, те имат и други!“.

„Нещата там изглежда са по поръчка. Например така: идва китайска делегация в централата на ГЕРБ и хоп – украинското знаме изчезва от залата. По изрично желание на китайската страна, уточняват от международния отдел на ГЕРБ и се оправдават още с протокола. Знамето обаче досега не е било махано за други международни посещения, откакто е сложено през 2022 г.“, пише Мирчев.

Според него присъствието на украинското знаме е символ, знак на солидарност. Депутатът от ПП-ДБ пита какво става със солидарността, когато ГЕРБ го крият.

„И въобще, ако някой подкрепя Украйна само когато му е удобно – подкрепя ли я наистина, или просто слага там едно знаме, да се отчете пред остатъка от Европа“, пита Ивайло Мирчев.