09.08.2026 | 10:31

Мистерията с бялата тениска: Кой изтри логото на „Кинтекс“ от гърдите на военния министър?

На изпратените кадри тениската на министър Стоянов вече е безупречно и чисто бяла, и логото на оръжейния търговец мистериозно е изчезнало.

Дрон пада край Кардам, държавата е на нокти, военнослужещи и техника се предислоцират по границата, а в пресцентъра на Министерския съвет кипи труд с „гумичката“ във Photoshop.

На фона на сериозен инцидент с паднал дрон край граничния пункт Кардам, общественото внимание в България беше неочаквано отклонено от един на пръв поглед комичен, но показателен пиар гаф. Главни действащи лица в него се оказаха министърът на отбраната Димитър Стоянов, държавната оръжейна компания „Кинтекс“ и правителственият пресцентър, чиято основна задача за деня се оказа дигиталното „изпиране“ на една тениска.

Припомням, че в събота сутринта премиерът Румен Радев и министърът на отбраната дадоха извънреден брифинг след заседанието на Съвета по сигурност към МС. Темата на брифинга бе за падналия в 8.10 същата сутрин украински дрон-примамка край Кардам. Дронът навлязъл във въздушното ни пространство откъм Румъния, паднал и се взривил в слънчогледова нива, – за щастие без да причини щети по критичната инфраструктура или да застраши човешки животи.

Ситуацията налага спешно заседание в Министерския съвет, след което министър-председателят Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов слизат при медиите за извънредно изявление. Радев успокоява обществеността, че се прави всичко възможно да се установи типът на дрона, а Стоянов рапортува, че охраната на небето ни е засилена допълнително още от 31 юли заради сходни инциденти в съседна Румъния.

Именно по време на този телевизионен брифинг, излъчван на живо от медиите, зрителите забелязват нещо необичайно. Очевидно пристигнал по спешност, военният министър Димитър Стоянов застава пред камерите не в строг костюм, а по тениска. По-интересен обаче е надписът на нея – тя е брандирана с логото на държавната компания за търговия със специална продукция „Кинтекс“.

Истинският абсурд настъпва малко по-късно, когато пресцентърът на Министерския съвет изпраща официално съобщение и снимки от събитието до медиите. На изпратените кадри тениската на министър Стоянов вече е безупречно и чисто бяла, и логото на оръжейния търговец мистериозно е изчезнало.

Отговорът на въпроса „кой?“ води директно към правителствената информационна служба. Очевидно някой пиар експерт или пресаташе в Министерския съвет е осъзнал впоследствие, че неволното рекламиране на държавен оръжеен търговец на гърдите на военния министър – и то точно по време на криза с паднал дрон – е изключително неуместно.

Опитът за цензуриране на облеклото постига класическия ефект на Стрейзънд – вместо да прикрие гафа, той го превръща във водеща тема. Странният пиар ход моментално предизвиква буря от коментари и мемета в социалните мрежи.

Политическите опоненти също не закъсняват с критиките си. Лидерът на партия „Непокорна България“ Корнелия Нинова реагира остро с публикация във Facebook: „И след като социалните мрежи избухнаха с подигравки и мемета, от МС изтриха буквите от дрехата, въпреки че от излъчването на живо се вижда оригиналът. Представяте ли си за какви смешници става дума… Управляват ни абсолютни палячовци!“

А Елисавета Белобрадова от ПП пък публикува снимка с бялата тениска на министъра, само че върху нея се кипреше логото на известна компания за спортни залагания.

Докато разследващите екипи тепърва ще обследват останките на падналия край Кардам летателен апарат, социалните мрежи прегарят от „изпраната тениска“ на военния министър.