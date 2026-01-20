20.01.2026 | 13:14

„Нашата България“ – „едно добро име“ за партията на Радев

Той щял да се стреми към собствено мнозинство или програмно правителство с къс хоризонт. А твърденията, че е путинист били "долна пропаганда"

„Нашата България“ е едно добро име за бъдещия политически проект на Румен Радев. Това каза пред БНТ Иво Христов, бивш началник на кабинета на президента.

„Не знам дали са обсъждали такъв вариант, но това е едно добро име. В последните години тъкмо деребейското отношение към България е това, което отблъсна и възмути хората. Добре е всеки българин да знае, че всеки от нас разполага с равна част от настоящето на нашата родина“, коментира Христов.

Според него апелът към президента да се включи в политиката идва тъкмо от отчаянието от сегашната политическа сергия.

„Хората вдигнаха ръце от това, което има. Апелът на обществото е ясен още от 2020 г. и буквално при всяко ръкостискане на президента с хората, които го посрещаха из страната, доколкото съм пътувал с него, въпросът беше един и същ. Това искане се ускори с времето, напоследък се говори само и единствено за това“, каза Христов.

Според Христов напрежение се е нагнетявало в обществото не от президента, а от политиците.

Относно определенията, които Радев индиректно даде за ПП-ДБ в обръщението си към нацията, Христов коментира:

„Радев следва линията да изрича истината – ПП-ДБ влезе във властта със заявка за борба с корупцията, състави сглобката и се зае с изпирането на своите опоненти. Това е резюмето на действията на ПП-ДБ във властта, пътьом успяха да съсипят и Конституцията“.

Иво Христов посочи, че стремежът на Радев ще бъде за постигане на абсолютно мнозинство.

„Моето мнение е, че или трябва да се стремим към абсолютно мнозинство и това може да стане само с масивно гласуване на хората, или в краен случай може да се сключи програмно правителство с много къс хоризонт от няколко месеца, ясна дата за следващи избори. И това програмно правителство да свърши някои належащи неща, като да речем промени в съдебната система“, каза Христов.

Пред бТВ Антон Кутев, бивш говорител на служебните кабинети, назначени от президента Радев заяви, твърденията, че Румен Радев е пропутиниски настроен, са „долна пропаганда“.

„Никога не съм чувал Радев да заявява, че ще променя евроатлантическата ориентация на България. Той е заемал ясна позиция – конфликтът в Украйна трябва да се реши с дипломация, а не с война“, заяви Кутев.

По думите му Радев винаги е защитавал българските национални интереси.

Антон Кутев защити и инициативата на Радев за референдум за въвеждането на еврото.

„Радев никога не е бил против еврото. Той беше против въвеждането му точно сега и настояваше да се чуе мнението на хората“, каза Кутев.

Според него недоволството в обществото не е срещу самото евро, а срещу начина, по който се случва.

Кутев заяви, че интересът към евентуален политически проект на Радев е огромен и идва от целия политически спектър. Той определи Радев като изразител на „гражданска антимафиотска коалиция“, насочена срещу модела „Борисов–Пеевски“.

„Очевидно е, че ще се яви на тези избори, друг е въпросът, че чисто технологично въпросът е сложен. Очевидно, че трябва да има партия, времето за регистрация е малко.

Каква ще е технологията аз не мога да кажа., защото зависи от много фактори. Аз обаче нямам съмнение, че каквато и да е юридическата форма, под която ще се яви на изборите президентът той ще бъде не само най-голямата политическа сила, но ще промени политическото статукво в държавата“, заяви Кутев.