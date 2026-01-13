13.01.2026 | 12:02

Не, Борисов не е луд, а адски нагъл престъпник в режим на оцеляване

Заради отрицателните температури знае, че сезонът на протестите приключи и търси пробойни, през които да изпълзи отново на припек

Един бърз анализ на актуалната политическа обстановка.

Тулупа вика, че половин милион българи, които излязохме по площадите на България през декември сме били платени от контрабандисти!

Не, не е луд. Просто адски нагъл престъпник в режим на оцеляване, който поради отрицателните температури знае, че сезонът на протестите приключи и търси пробойни, през които да изпълзи отново на припек.

Но енергията на площада продължава да ври с пълна сила в социалните мрежи. Всяка тулупска поява взривява алгоритъма и изригват мемета.

На моя профил се случват изумителни неща. Толкова разнопосочни акаунти – етнически, социално, възрастово и полово се обединяват от една обща страст – пълната и абсолютна непоносимост към ГРОБ, Тулупа и неговия началник Шиши.

Видеото за оставка кючека събра 134 хил. гледания, а ромската общност под поста ми ликуваше, че някой от етноса най-сетне свободно заяви: ние братята не го искаме Пеевски. С доста правописни грешки, но не го искат хората.

Поста ми за Татяна Дончева, един от най-добрите познавачи на прехода, мина 5 хил. лайка и 500 коментара, 257 хиляди са го видели, с малко хейт и преобладаваща надежда да излезе на терен.

В другия край на политическия спектър – Иван Христанов за първи път регистрира много рядък феномен под мой пост, макар и все още с по-малко разпознаваемост, нито един хейт, само надежда за промяна. Под поста ми за интервюто на Дачков с Тулупа – няма изненади. Шепата тролещи лели и чичаци ГРОБ бяха удавени от стотици коментари на пълно отвращение към наглите му лъжи. Моят профил е пресечната точка на алгоритъма и напълно независима социологическа агенция с 0,00 печалба.

Едно е ясно…Под снежната покривка клокочи вулкан! Големият въпрос… Кой, по дяволите, ще поведе тази енергия?!