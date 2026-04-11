11.04.2026 | 9:54

Не е самоубийство: Ралица Асенова говори за 7-ми и 8-ми човек в случая „Петрохан“ (видео)

Майката на Николай Златков призова на публичен дебат Атанас Русев и Валери Андреев

Майката на загиналия в кемпера под връх Околчица Ники Златков – Ралица Асенова – публикува нова информация по случая във видео в Youtube.

След интервюто си в „Дарик“ на следващия ден Асенова е получила постановление от прокуратурата, с което за пореден път получава отказ на нейни искания, но и предупреждение, че носи наказателна отговорност, ако разгласява материали по разследването.

Ралица пита защо не са разпространени, наред с официалната версия, и показанията на многото близки на групата от Петрохан, които свидетелстват какви прекрасни хора са били. По думите ѝ много от изтеклите показания дори не са били верни. Пример за това били показанията на бащата на Николай Златков, който ѝ е казал, че изтеклите показания са негови донякъде и „след един момент това вече не са негови“ твърдения.

Асенова отново изброи някои противоречия, които според нея има в експертизите – например, че излиза, че десничарите Иво, Пламен и Ивей са се самоубили с изстрели отляво.

„Ивей е успял да се самоубие с два изстрела с ужасно обгорелите си и наранени ръце“ – цитира още тя друг аспект, който смята за много проблематичен като заключение.

Според нея голямо разминаване има и в разположението на телата – едно са видели поемните лица, а друго показва публикувана в медиите снимка. Освен това, върху телата на снимката няма сняг въпреки обилния снеговалеж, посочва тя.

Относно Околчица, майката на Ники пита къде е багажът, който качат мъжете в кемпера преди да потеглят от хижата.

„Кой отива да се самоубива с такова количество багаж? Къде са били толкова дни без храна и вода Иво, Ники и Сашо“, пита още тя.

Асенова пита къде е мотивът на Калушев да отгледа Ники и Сашо, а след това да ги убие? Пита и къде е завещанието на Калушев.

Шестимата освен това са започнали ремонт на къщата в село Българи, имали са и направени поръчки, които са очаквали. Къде е тогава мотивът да се самоубият, добавя майката.

Версията за ритуално самоубийство издиша и на база твърденията, че няма седми човек на местопрестъплението, казва Асенова. „Стотици, а може би вече хиляди хора в социалните мрежи установиха, че не просто има седми човек, а има и осми човек“, добавя тя. „Тези видеоклипове, които бяха разпространени от разследващите, показват ясно, че има седми и осми човек. Двамата, които водят Ивей в посока гаража – той вече там е със скъсани и съдрани дрехи – тези двама човека не са нито Дечо, нито Пламен“, казва Ралица.

Асенова оборва и някои твърдения на журналиста Асен Йорданов от „Бърд“ от интервюто му в СКАТ – например, че шестимата от Петрохан ставали в 7 часа (всъщност денят им започвал в 5), че Иво е живял в Испания, че са живели 10 години е Мексико (били са 5 години), че са си тръгнали внезапно от Мексико (според Асенова тръгването е обсъждано с месеци) и др.

Майката на Ники Златков освен това апелира към Атанас Русев и Валери Андреев да се явят на публичен дебат с нея в медиите. Андреев беше човекът, чието интервю за Bird.bg разбуни духовете и насочи вниманието към версия за педофилия по случая, както и Атанас Русев, известен с казуса „Корал“.