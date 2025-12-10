„Не на омразата, мършляци“: Народното творчество за Пеевски и неговото „Ново начало“

Вълна от мемета, хумористични AI илюстрации и видеа заля социалните мрежи, превръщайки лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски в централна фигура на ново „народно творчество“. От пацифистко хипи до животински образ, карикатурите се превърнаха в своеобразен коментар към политическото напрежение.

Много от карикатурите са вдъхновени от призива на Пеевски „Не на омразата“ и факта, че извади картата с етническото напрежение. Тази фраза лидерът на „ДПС – Ново начало“ за първи път използва в кулоарите на Народното събрание по време на словесен сблъсък със съпредседателя на участващата в ПП-ДБ партия „Да, България“.

До шегите с „Не на омразата“ се стигна, след като съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев търсеше обяснение от Делян Пеевски за думи по негов адрес. В разгара на словесната схваткa Мирчев се обърна към Пеевски с „мафия мръсна“, а Пеевски отговори „Не на омразата“ и побърза да се прибере в кабинета си.

Сега народното творчество изобразява Пеевски като хипи с медальон със символа на мира и ядреното разоръжаване, приет от хипи движението през 60-те години. Обкръжаващата го среда варира от интериора на сградата на Партийния дом, където сега се помещава парламентът, до щанд в магазин за хранителни стоки – Lafka или „Магазин за хората“.

Понякога към лозунга „Не на омразата“ е прикрепено и обръщението „мършляци“. То отново е цитат от изказване на представител на „Ново начало“ и съчетаването на двата израза показва противоречието в поведението и говоренето на формацията. С „мършляк“ Байрам Байрам от формацията на Пеевски агресивно се обърна към сътрудник на „Продължаваме промяната“. Младежът по-късно съобщи, че е отнесъл и юмручни удари в лицето от друг народен представител на партията – Хамид Хамид.

Пеевски защити съпартийците си като каза: „Вие представяте ли си какво значи „слезте долу, слез долу“? Застанали долу (пред протестиращите пред Партийния дом – бел.ред.), нали. Байрам, Хамид, Данчо, Станислав, всеки от колегите ми – „Ела долу“. Ами ако ние утре дойдем в София на жълтите павета и кажеме: „Ела долу“? Какво е това „ела долу“? И какво ще направят? Ще го хвърлят на хората и те ще го убият, разкъсат – какво ще направят?“.

Авторските колажи и видеа срещу санкционирания по глобалния закон „Магнитски“ Делян Пеевски често реферират към корупция и свидетелстват за непоносимост.



Меметата за корупция използваха темата за предстоящия в четвъртък (на 11 декември) концерт на Род Стюард в столицата. Те направиха препратка към скандала с подкупа и арестуваните около неотдавнашния концерт на Роби Уилямс в София. Тогава двама служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (предишна ДАИ) бяха арестувани, защото са взели подкуп от шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на британската поп звезда.

Креативността на плакатите срещу Пеевски на протестите достигна дотам, че да се използват трендове от социалните мрежи, които никога преди не са били поставяни в политически контекст, а сега метафорично се използват като описание за влиянието на лидера на „Ново начало“. Пример за това е „Да дойде да ми каже – ще му сложа да яде. Ама не да взима цялата тава“ (оригиналната реплика е от пародия на „Съдебен спор“).

Иронията към Пеевски се върна и назад във времето, за да сравни политическата ситуация. Видео от първия организиран контрапротест в подкрепа на Пеевски през 2013 г. активно се разпространява в социалните мрежи в последните дни. Става дума за провела се Раднево демонстрация, след като избухна масовото недоволството срещу кабинета „Орешарски“ и назначаването на Пеевски за шеф на ДАНС. Тогава организираните защитници на настоящия лидер на „Ново начало“ не бяха особено наясно точно кого подкрепят, както се вижда и в кадрите. В следващите години репликата на жената „Искаме да имаме подкрепа, искаме да е Пе… Пеев“ стана емблематична.

Шеги има и с външния вид на лидера на „Новото начало“, като често му е придаван животински вид – най-често на прасе. Народното творчество обръща внимание на едрата осанка на Пеевски като я превръща в символ на политическата алчност.



В народното творчество срещу Пеевски се намесва и образът на попфолк изпълнителката Цветелина Янева, считана за жената до лидера на „Новото начало“. В социалните мрежи се оформя цяло движение „Стачкувайте. Нека да освободим Цвети Янева от Пеевски да пее отново“. Заявката на феновете за „освобождаването“ на певицата от предполагаемия ѝ партньор идва в отговор на нейното близо 10-годишно отсъствие от нощните заведения, в които повечето и колеги дават участия. Последното участие на Янева на родна сцена бе по време на концерт-спектакъла на нейната колежка Галена, където двете за кратко пяха в дует. Неофициална информация твърди, че участието на Янева е било осигурено с драконовски мерки за сигурност в залата.

Песента на изпълнителката „Влез“, в чийто текст се казва: „Влез, в мен да крадеш да видя добро ли е“ също вдъхнови плакати на протестите с надпис „Влез в мен да крадеш went too far“. Отправките с творчеството ѝ стигат дори по-далеч във видео, което създава имагинерен диалог между рефрени от песните на Цветелина и реплики на Пеевски от негови публични коментари и изявления.

Музикалното в анекдотите за Пеевски не приключва тук. Протестиращите вдъхновиха създаването на песента „Когато падне Пеевски“. По време на демонстрациите те пяха „Когато па, когато па, когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен“. Песента-скандиране използваше мелодията на When the Saints Go Marching In на Луис Армстронг. Рефренът не е нов за българските протести и в годините назад в песента са „падали“ и БКП и БСП. Днес обаче с помощта на изкуствен интелект е създадено цяло ново парче с автентична мелодия, достъпно в музикалните платформи.

Mediapool.bg