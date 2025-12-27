Непълнолетният, пребил шефа на полицията в Русе, осъди прокуратурата

15-годишният Станислав Александров, който бе сред арестуваните за побоя на русенския полицейски началник Николай Кожухаров в началото на септември, е осъдил прокуратурата заради незаконното му задържане. Това съобщи защитникът му Методи Лалов във Фейсбук, обявявайки, че присъденото обезщетение на момчето е 1000 лв. при претендирани близо 5400 лв. и решението на Русеския съд ще бъде обжалвано.

„Това не е съдебно решение, а коледна разпродажба на човешки права. Учудващо е с каква лекота се оценява чуждата болка и страдание, когато не те засяга лично“, отбелязва Лалов и сравнява обезщетението с цената на среден клас смартфон на промоция. „Съдия Татяна Илиева може и да се гордее, че спази дадената дума да приключи делото до 26.12.2025 г., но в юридическата история това ще остане не като акт на правосъдие, а като демонстрация на цинична безчувственост. Дали 140 лева на ден биха изкупили травмата на нейния син или дъщеря?“, допълва адвокатът.

Кожухаров бе пребит в малките часове на 4 септември в центъра на Русе в близост до жилището му. Обвиняеми за побоя са пълнолетните Жулиен Кязъмов, Виктор Иванов, Кирил Гочев и 15-годишният Станислав Александров. Неофициалната версия гласеше, че Кожухаров и съседът му Георги Димитров се натъкнали на четиримата младежи, които според тях „дрифтирали“ на улицата. Полицаят им направил забележка, а те излезли от колата и нападнали него и съседа му. След побоя той се прибрал, около три часа по-късно му прилошало и постъпил в болница, където в продължение на четири часа бил подложен на животоспасяваща операция.

Часове след побоя вътрешният министър Даниел Митов отиде в Русе и обяви, че младежите са извършили „посегателство срещу държавата“. Обвинение за нанасяне на телесна повреда бе повдигнато на 19-годишния Кязъмов и на непълнолетния Станислав, а другите двама младежи – Виктор Иванов и шофьорът на автомобила Кирил Гочев бяха обвинени само в хулиганство.

В средата на октомври прокуратурата във Велико Търново пое разследването по случая с пребития шеф на русенската полиция Николай Кожухаров, заради съмнения, че прокурорите от Русе може и да не са безпристрастни.