„Нивел строй“ на Таки се превърна в новата звезда в пътищата с поръчки за над 180 млн. евро

Пътният сектор в България отново има своя „нова звезда“, а това според публикацията е брезнишката компания „Нивел строй“. Фирмата, официално собственост на бизнесмена Велко Руйков, но позната в бранша като свързвана с Христофорос Аманатидис – Таки, за кратко време се превърна в един от основните печеливши изпълнители на обществени поръчки за пътно строителство и ремонт. Само по текущи договори стойността на проектите, в които участва, достига приблизително 180 млн. евро.

Според материала възходът на компанията започва още по времето на третия кабинет на Бойко Борисов, когато „Нивел строй“ получава инхаус договори за магистрала „Хемус“ и участва в строителството на скоростния път Видин – Ботевград, пише Mediapool. След последвал период на застой при различни служебни кабинети и политическо напрежение в пътния сектор, дружеството отново се връща сред фаворитите през 2024 г., когато в рамките на обединения печели поръчки за пътно поддържане в няколко области – Видин, Кюстендил, Монтана, Сливен, София-област и Ямбол.

По същото време компанията става част и от проект за изграждане на обхода на бургаския квартал „Меден рудник“ – сравнително кратка отсечка от 3.4 км с висока цена на километър. Именно тези договори водят до рязък скок в приходите на фирмата – от около 50 млн. лева през 2022 г. до над 179 млн. лева през 2024 г., което я изстрелва сред най-големите строителни компании в страната.

Възходът продължава и при кабинета „Желязков“. През лятото на 2025 г. обединение с участие на „Нивел строй“ печели поръчка за ремонт на пътя Арчар – Салаш, след като единствено тяхната оферта е допусната до ценово отваряне. Проектът е ключов за бъдещ граничен пункт със Сърбия и се финансира с европейски средства.

След оставката на правителството и идването на служебния кабинет на Андрей Гюров, Агенция „Пътна инфраструктура“ започва да ускорява залежали процедури. На 10 февруари 2026 г. са определени изпълнители за ремонт на 53 км от пътя Козлодуй – Лом – важен резервен маршрут за евакуация на служителите на АЕЦ „Козлодуй“. Една от двете обособени позиции е спечелена от „Нивел строй“ на стойност над 22 млн. евро.

Няколко дни по-късно, вече извън работно време и след смяна на властта, АПИ отваря ценовите предложения по друга процедура – ремонт на третокласни пътища към Слънчев бряг, която предизвиква рекорден интерес с 35 оферти. До финалния етап обаче са допуснати значително по-малко участници.

Най-голям интерес предизвиква мегапоръчката за над 1.15 млрд. евро за основни ремонти на пътища, стартирана малко преди парламентарните избори през 2024 г. След повече от година без движение, през февруари 2026 г. АПИ започва да отваря ценови предложения по отделни райони. В някои позиции до финалния етап достига само една компания – включително „Нивел строй“ в Район 1 (Видин, Враца, Монтана).

Схемата предвиждаше рамкови договори с по трима изпълнители за всяка позиция, но към момента не е ясно дали този модел ще бъде приложен. Към края на февруари в регистъра на обществените поръчки липсват част от ключовите документи, което поражда въпроси за прозрачността на процедурите.

Според анализа развитието на „Нивел строй“ показва как всяко управление има своя фаворит в пътния сектор, а ускореното придвижване на поръчките при служебното правителство вероятно ще се превърне и в тема на предизборната кампания.