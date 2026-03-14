14.03.2026 | 19:00

Нормално ли е?! 45 евро за кило малини

Тази снимка буквално взриви мрежата

Цената на горските плодове достигна нива, които предизвикват силна реакция сред потребителите. Снимка от търговски обект показва етикет с цена от 45 евро за килограм малини и къпини. При превалутиране това означава около 88,01 лева за килограм.

На щанда се виждат няколко кутии с пресни плодове – малини, къпини и горски микс. Под всяка категория е поставен ръчно написан надпис. Той показва една и съща цена от 45 евро за килограм.

Подобна стойност значително надвишава цените, които потребителите плащат на българските пазари. По информация на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата средната цена на малини на едро в България през активния сезон обикновено остава между 10 и 20 лева за килограм, според данни на ДКСБТ.

Разликата между цените в отделните държави често се обяснява с транспорт, сезонност и търсене в туристически райони. Горските плодове са силно нетрайна продукция. Те изискват бърз транспорт, специално съхранение и внимателна логистика. Това увеличава крайната цена в магазините.

Според статистика на европейската статистическа служба Евростат цените на пресните плодове в Европейския съюз растат през последните години заради по-скъпа енергия, транспорт и труд. Тенденцията се наблюдава особено при плодове с кратък срок на годност като малини, къпини и ягоди.

На снимката се вижда малък щанд с ограничено количество плодове. Такива количества често се предлагат в квартални магазини или туристически райони, където цените се влияят от платежоспособността на клиентите.

Подобни стойности рядко се срещат на масовия пазар в България. Дори в началото на сезона малините на дребно обикновено се продават между 20 и 30 лева за килограм. Това показват данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, публикувани в редовните ценови бюлетини на институцията.

Снимката със скъпите плодове вече се разпространява в социалните мрежи. Потребители коментират цената като необичайно висока за този продукт. Други посочват, че подобни стойности се срещат в курорти и туристически центрове.