Нормално ли е?! 45 евро за кило малини

Цената на горските плодове достигна нива, които предизвикват силна реакция сред потребителите. Снимка от търговски обект показва етикет с цена от 45 евро за килограм малини и къпини. При превалутиране това означава около 88,01 лева за килограм.
На щанда се виждат няколко кутии с пресни плодове – малини, къпини и горски микс. Под всяка категория е поставен ръчно написан надпис. Той показва една и съща цена от 45 евро за килограм.
Подобна стойност значително надвишава цените, които потребителите плащат на българските пазари. По информация на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата средната цена на малини на едро в България през активния сезон обикновено остава между 10 и 20 лева за килограм, според данни на ДКСБТ.
Разликата между цените в отделните държави често се обяснява с транспорт, сезонност и търсене в туристически райони. Горските плодове са силно нетрайна продукция. Те изискват бърз транспорт, специално съхранение и внимателна логистика. Това увеличава крайната цена в магазините.
Според статистика на европейската статистическа служба Евростат цените на пресните плодове в Европейския съюз растат през последните години заради по-скъпа енергия, транспорт и труд. Тенденцията се наблюдава особено при плодове с кратък срок на годност като малини, къпини и ягоди.
На снимката се вижда малък щанд с ограничено количество плодове. Такива количества често се предлагат в квартални магазини или туристически райони, където цените се влияят от платежоспособността на клиентите.
Подобни стойности рядко се срещат на масовия пазар в България. Дори в началото на сезона малините на дребно обикновено се продават между 20 и 30 лева за килограм. Това показват данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, публикувани в редовните ценови бюлетини на институцията.
Снимката със скъпите плодове вече се разпространява в социалните мрежи. Потребители коментират цената като необичайно висока за този продукт. Други посочват, че подобни стойности се срещат в курорти и туристически центрове.
