15.01.2026 | 11:49

Нов шамар: Съд в Пловдив обяви Сарафов за узурпатор

Какво ТОЧНО работи лицето, представящо се за главен прокурор?!? Срещу 20 хиляди лева месечна заплата?!?

Поредният звучен шамар за Борислав Сарафов дойде от Пловдив. Днес състав на Апелативен съд Пловдив го обяви за нелегитимен и.ф. главен прокурор.

След като вече редица апелативни и касационни състави извикаха на висок глас очевидното – „царят е гол“, това днес направи за пръв път и състав на пловдивския съд. Все повече български съдии поставят под въпрос какво точно прави Сарафов в кабинета на четвъртия етаж, след като няма право дори да иска възобновяване на дела. Като поради това негово арогантно упорство да окупира кабинета, много български граждани реално вече останаха без достъп до правосъдие.

Същевременно изживяващият се като и.ф. няма право да сезира Конституционния съд нито пък да иска образуване на тълкувателни дела. Наскоро стана ясно също така, че КС игнорира становищата му по вече образувани конституционни дела. Т.е. с все по-голяма сила стои въпросът: какво ТОЧНО работи Сарафов?!? Срещу 20 хиляди лева месечна заплата?!?