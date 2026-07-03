03.07.2026 | 17:11

Нов скандал: МВР са заличавали данни за Пеевски и Атанасова (видео)

Ще направя всичко необходимо да установя има ли манипулиране на информация, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев

Иван Демерджиев има подозрения, че служители на МВР са заличили данни, свързани с полетите на водача на ДПС Делян Пеевски. Вътрешният министър говори пред репортери в Народното събрание (НС) след днешното си участие в парламентарния контрол.

Междувременно конституционният съдия Десислава Атанасова излезе с позиция, според която твърденията, че тя е летяла с Пеевски до Дубай на 5 април 2024 г., са неверни. Това обявиха вчера и от ДПС.

По този повод Иван Демерджиев днес каза: „Нека да имат предвид хората от ДПС-Ново начало, че тази информация се съдържа в много, включително, международни регистри. Ако г-жа Атанасова и г-н Пеевски са толкова уверени, че тази информация не се съдържа в регистрите на българска „Гранична полиция“, за мен е много интересно – ако не се съдържа, защо не се съдържа и какви са причините за това.“

По думите на вътрешния министър вчера лидерът на ДПС казал нещо много скандално – че санкциите (по „Магнитски“ – б.а.) не се прилагат на територията на Република България. „Всъщност искам да му кажа, че сега, към този момент на територията на Република България се прилага както българското законодателство, така и санкциите – искам да го изненадам с тази новина. И ще направя всичко необходимо да установя има ли манипулиране на информация, има ли нередности в действията на някой служител. И ако има, той ще понесе цялата строгост на закона. А те нека да дадат обяснение откъде имат толкова много информация, която няма как да имат без достъп до съответни служби, в които информацията е засекретена под една или друга форма“, добави Иван Демерджиев.

Малко преди това в кулоарите на парламента изявление направи депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов.

Той заяви, че днес ще подаде сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова по повод изслушването на Демерджиев вчера в НС относно полетите на Пеевски до Дубай и неговите спътници. “В това изслушване стана ясно, че са извършвани множество справки в PNR (Passenger Name Record) системата, откъдето са изведени 81 лица”, каза Стоянов и уточни, че в нея се съдържа изключително много информация за лични данни, маршрути за пътувания и начин на плащане.

“Интересното е, че тази система не може да се използва от всеки когато и за каквото си прецени. Използва се предимно за разследване на престъпления, свързани с тероризъм”, каза още той. „Право на достъп за България има Националното звено за получаване и обработване на PNR данни към ДАНС. Тоест оттук нататък отговори дължат министърът на вътрешните работи, председателят на ДАНС Станчо Станчев, както и директорът на ГДБОП Мартин Златков“, добави Калин Стоянов.

По думите му те трябва да обяснят кой и на какво правно основание им е разпоредил да извършват справки в международна база данни, която се използва от множество партньорски служби. “Трябва да обяснят кой конкретен служител извърши тези справки и, пак повтарям, по чие разпореждане“, отсече бившият министър, който преди това бе и началник на ГДБОП. “Ние ще уведомим и партньорските служби и други институции от Европа, с които се работи, тъй като там има множество чувствителна информация, която те ежедневно също събират, обработват, анализират и евентуално използват тогава, когато е необходимо да разследват престъпления, свързани с тероризъм“, добави Калин Стоянов.