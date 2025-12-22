22.12.2025 | 20:02

Нов свидетел посочва Борисов като човек на Йосич

Защитеният свидетел Томислав Марянович посочва лидера на ГЕРБ като човекът за мръсни поръчки в България на страховития сърбин

Година и половина по-късно, когато Сретен Йосич продължава да е в ареста, защитен свидетел отново посочва Бойко Борисов във връзка с този случай. Борисов вече е премиер, когато в края на ноемвмри 2010 г. името му отново изпълва сръбските вестници и новинарски емисии, а оттам и световните.

Чрез видеовръзка между Белград и Загреб защитеният свидетел Томислав Марянович казва пред Специалния съд за организираната престъпност в Белград, че Бойко Борисов, тогава главен секретар на полицията, е бил човека на сръбския гангстер Сретан Йосич и на дясната му ръка Слободан Джурович в България.

Новината от показанията на свидетеля е съобщена подробно в сръбските медии и цитирана от световните агенции. Това е сериозна новина – свидетел твърди пред съд, че един от най-големите мафиоти на Европа е свързан в миналото с настоящия български премиер, бивш кмет на София и бивш висш служител на МВР.

Предишните показания на Сретан Йосич, че Борисов е бил неговият човек в България, може и да не се взимат на сериозно – все пак това са думи на обвинен престъпник, той може да лъже. Но този път свидетел срещу него казва същото.

В България обаче тази новина е спомената между другото не във всички медии, като детайл в края на иначе подробни информации за делото срещу Йосич в Белград. Повечето български вестници описват подробно показанията на Марянович как Йосич и кумът му са поръчали убийството на Бай Миле. Но най-важната подробност – че Борисов, когато е бил главен секретар на МВР, е човекът на Йосич в България – е спестена или спомената в едно изречение накрая. Няма вестник или информационен сайт, в който някъде тази новина да е изведена със заглавие. Повечето печатни медии слагат заглавия като “Кумът на Йосич поръчал убийството на Бай Миле” и др. подобни, но името на Борисов или напълно е съкратено от информациите, или се споменава в последното изречение на текста – свидетелят бил казал и това.

С този пример се вижда, че българските медии, уж свободни и независими,

скриват важна информация

и така обществото не може да си състави мнение за качествата на своя премиер. В нормална демокрация такава новина щеше да предизвика разследване и да се разисква дълго от медиите, журналисти щяха да задават въпроси на премиера си и т. н. В България разследване няма, въпроси няма, новината е заметена под килима.

Защитеният свидетел Марянович чрез видеовръзка Белград-Загреб дава показания и подробно обяснява схемата на престъпната групировка и нейните акции.

Джурович е бил дясна ръка на Йосич и след ареста му наредил убийството на Бай Миле в София през 2004 г. Убийство било отмъщение към бай Миле, че не е попречил на арестуването и прехвърлянето на Сретен Йосич в Холандия, след което свидетелят замесва и името на сегашния български премиер Бойко Борисов.

Слободан Джурович, наричан Кардинала, е кум на Сретан Йосич (Йоца Амстердама). Той е хърватин, с 55 регистрации за кражби, фалшификации на пари и други криминални прояви. Свидетелят твърди, че Кардинала направил поръчката за убийството на Милчо Бонев-Бай Миле през 2004 г., след арестуването на Йосич през 2002 г. в България. Сръбските медии отново пишат, че това убийство е отмъщение към бай Миле, който не е попречил на арестуването и прехвърлянето на Йоца Амстердама в Нидерландия.

След това Джурович наследил големия престъпен бизнес на Милчо Бонев в България, свързан с наркотици, убийства и оръжие. Според свидетеля Сретен Йосич и неговият кум Слободан Джурович стоят зад убийството и на журналиста издател Иво Пуканич.

Томислав Марянович цитира и един от престъпните босове – Роберт Матанич, който е заявил, че Слободан Джурович през 2004 г. в Пловдив им е заповядал да убият един човек, който ги е измамил за наркотици.

БСП, Сумиста и още заплахи

В края на 2009 г. когато Борисов вече е премиер, Йосич отново става повод за медиен шум. Вестник “Уикенд” пуска версията, че е БСП е платила на Йосич за убийството на Борисов. Тази клюка от жълтия вестник е в подкрепа на Борисов в атаката му срещу опозицията, когато се утвърждава като премиер.

По този повод премиерът Борисов каза, че всеки вестник може да пише каквото си иска, а после театрално се извинява на БСП пред камерите на БиТиВи, че е арестувал Йосич.

Заплахи за убийство на Борисов през август и ноември 2010 г.

През август 2010 г. всички медии разпространяват съобщения от източници в МВР, че Сретан Йосич е поръчал убийството на Бойко Борисов на своя кумец Петър Стоянов – Вожда, известен още като Пешо Сумиста. Оказва се, че Йосич не е кум на Сумиста, но двамата са близки, той отпразнувал сватбата си в Белград, на която на почетно място на масата присъствал видният сръбски мафиот.

Сумиста е национален състезател и шампион по сумо, арестуван е малко преди това като част от група, наречена от МВР “Килърите” – една от акциите на тогавашния вътрешен министър Цветанов. Обвинени са в убийството на общинския съветник Юри Галев в Самоков. Съдът ги освобождава поради липса на доказателства, но делото не приключва.

Новината за покушение косвено потвърждава и зам.-главният прокурор Бойко Найденов. Предполага се, че е възможно вътрешният министър Цветанов, който тогава е в конфликт със съда, да разпространява новината за покушение срещу Борисов, за да създаде настроения срещу съдиите – те пускат убийците на премиера.

Така или иначе новината не е последвана от някакви разкрития, не се чува за нови заплахи срещу премиера. Прилича на съчинена българска версия.

През ноември 2010 г. приближеният до Борисов в. “24 часа” съобщава, че за главата му били платени 400 000 евро на поръчкови убийци. Всички медии цитират вестника. Самият Борисов по този повод казва – “Малко са ме оценили”.

В първите две години откакто е станал премиер Борисов, въпреки заплахите, непрекъснато, всяка седмица, играе с приятели футбол на открито на малко игрище недалеч от стадион “Васил Левски” в парка. Оградата на игрището е тънка телена мрежа, частично позакрита от рекламни пана върху плат, вързани за мрежата. В парка край игрището, по време на мачовете на премиера, дежурят цивилни гардове от НСО през един с униформени полицаи, разположени на 20-ина метра един от друг по алеите. Мястото е открито, от всички страни наоколо е паркът, където се подреждат охранители и полиция, общо най-малко 20 души.

Борисов играе мач в работно време, посред бял ден

Отделна тема е защо един премиер играе мач в работно време. (От единия разпространен запис на разговор на шефа на митницата Танов с премиера Борисов става ясно, че Борисов иска да преместят митничаря с прякор Вучката на друга работа, защото не може да отсъства от работа през деня и да играят заедно мач).

Все пак показването на премиера постоянно на такова място е рисковано, ако човек е заплашен с убийство. Борисов прави също непрекъснати обиколки из страната, макар и с цяла дузина охрана, и се среща с хора на открито, без да показва страх.

Може ли да се предположи, че Борисов е решил проблема си със Сретан Йосич и по някакъв начин са се разбрали? Както и да е, но щом човек като Борисов е свързан с мутренските среди от години, пряко или косвено се е набърквал като шеф в МВР в техните битки, винаги отнякъде може да дойде заплаха от куршум.

На Балканите убийството на премиери не е нещо необичайно през годините в края на XX век и началото на XXI век. В най-новата история в България беше убит бивш премиер (Андрей Луканов, 1996 г.), а в Сърбия – действащият премиер (Зоран Джинджич, 2003 г.). Борисов като премиер, дори вече бивш, с такова минало не е в пълна безопасност.

От книгата „В сянката на Борисов“ от Иван Бакалов, изд. 2011 г., второ допълнено издание 2012 г.