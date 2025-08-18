Очаквано: „Калинката“ на ГЕРБ и ДПС Мария Филипова става зам.-омбудсман

Комисията по оценяването публикува класирането след изслушването на кандидатите за зам.-омбудсман – очаквано на първо място бе подредена председателят на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова.

Тя получи 15 точки, втора е Марина Кисьова де Хеус – 13 точки, а трета Деница Димитрова – 12 точки. Предстои гласуване в парламента – ако НС потвърди избора на комисията, Мария Филипова ще заеме последното вакантно място на потенциален служебен премиер. Самият новоизбран омбудсман Велислава Делчева вече обяви, че няма да заеме този пост.

Очаква се днес омбудсманът Делчева да изпрати предложение за избор на Мария Филипова до парламента.

След това ресорната комисия за връзка с гражданското общество ще проведе повторно изслушване. От него се изготвя доклад, който се представя в пленарна зала. След това омбудсманът представя кандидата, като има и възможност за разисквания. Зам.-омбудсман бива избран, ако получи гласовете на повече от половината от присъстващите в зала депутати. Ако това не се случи, парламентът открива нова процедура.

В момента Филипова е председател на Комисията за защита на потребителите. Тя беше сочена като фаворит на управляващите от ГЕРБ и ДПС за поста зам.-омбудсман.