11.03.2026 | 15:48

Бясна защита: Очаквана прокурорската колегия отказа да смени Сарафов

Кадровиците наводниха дебата с правна теория, не отвориха дума за качествата на и.ф. главен прокурор

Членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се хвърлиха в бясна защита на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор. Те обявиха за недопустимо и оставиха без разглеждане предложението на служебния правосъден министър Андрей Янкулов да определят нов изпълняващ функциите главен прокурор.

Кадровиците затънаха в правна теория, за да обяснят как законовото ограничение от 6 месеца за изпълняване на функциите главен прокурор не важат за Сарафов, че той трябва да бъде временен началник на държавното обвинение до избора на титуляр. Беше поставен и въпросът, че министърът на правосъдието изобщо няма компетентност да отправя искания за избор на нов изпълняващ функциите. Членове на колегията дори обясниха, че се чувствали притиснати да изберат нов и.ф. и това било накърняване на тяхната независимост. А и за лошото качество на законите, не е виновен ВСС.

„Как да определим друг, като Сарафов не е оттеглил съгласието си да е изпълняващ функциите“, каза един от членовете на колегията.

Нито един член на кадровия орган не отвори и дума за другите аргументи на Андрей Янкулов за смяната на Сарафов – че за 3 години той не е извършил необходимите действия да събуди обществено и професионално доверие за управленските си качества, както и че не е изпълнил нито една от собствените си ключови заявки.

В началото на дебата Андрей Янкулов обясни мотивите си – състоянието, в което имаме уж временен главен прокурор вече трета година, е нетърпимо и то може да се преодолее много лесно с определянето на нов. Тази продължителност противоречи на всички принципи на правовата държавата, смята Янкулов.

„Като разсъждаваме за събитията и начина на управлението на прокуратурата за този срок, има доста съществени обстоятелства, на които трябва да се обърне внимание“, каза още министърът. И подробно се спря на заявката на Сарафов да бъде разплетена и разчистена мрежата за паралелно правосъдие „Осемте джуджета“. (Какво се зарече Сарафов пред Пленума на ВСС – виж по-долу.)

Министърът припомни нападките на прокуратурата към Върховния касационен съд заради определенията му, че след 21 юли м.г. Сарафов няма легитимност като главен прокурор, „нагнетяването на обществено напрежение с непремерени публични изказвания“ по делото „Петрохан“, както и скандала около европрокурорката Теодора Георгиева. Според Янкулов има смущаваща тенденция наказателни производства от много висок обществен интерес, да „не могат да ни убедят, че се водят по начина, който трябва и преследват законовите цели“.

След Янклов думата един през друг започнаха да вземат членовете на колегията. Някои се бяха подготвили по-добре, други сричаха, четейки становищата си. Но всички защитаваха една и съща теза – законовото ограничение от 6 месеца за изпълняващ функциите няма обратно действие, Сарафов е заварено положение и че въпросът вече е бил решен през лятото на м.г. – Сарафов ще заема поста до избора на титуляр.

Накрая се оформиха 2 предложения – точката да се отложи, докато Конституционният съд не се произнесе по делото срещу ограничението за шестте месеца. Или пък предложението на Янкулов да бъде оставено без разглеждане, защото законът не му дава право да предлага и.ф. Второто събра подкрепата на всички 9 членове на колегията.

Янкулов има 14 дни да го атакува пред Върховния административен съд.